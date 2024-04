Przed nami 26. kolejka Fortuna 1 Ligi. W jednym z piątkowych meczów Arka Gdynia zagra na własnym boisku z Chrobrym Głogów. Teoretycznie faworytami są gospodarze, ale goście złapali ostatnią formę. Gdzie oglądać mecz Arka - Chrobry? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.

Arka to wicelider tabeli z dwoma punktami straty do prowadzącej Lechii Gdańsk i sześcioma "oczkami" więcej od trzeciego GKS-u Katowice oraz czwartego GKS-u Tychy. Ekipa z Trójmiasta jest zatem na dobrej drodze, aby wywalczyć bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

W poprzedniej kolejce gdynianie wygrali na wyjeździe z Miedzią Legnica 1:0, dzięki temu przedłużyli swoją serię spotkań bez porażki do sześciu. Warto zaznaczyć, że Arka w 2024 roku jest nadal niepokonana, a ostatni raz schodziła z boiska na tarczy 11 grudnia.

O zwyżce formy może powiedzieć Chrobry, który zwyciężył trzech ostatnich rywali i znacząco poprawił swoją sytuację w tabeli. Głogowianie plasują się na jedenastej lokacie z dziewięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Co ciekawe, piłkarze z Dolnego Śląska mają tyle samo "oczek" straty do szóstej pozycji dającej prawo gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Pod koniec marca Chrobry potrafił pokonać u siebie Wisłę Kraków 3:2, a wcześniej wygrać na wyjeździe z GKS-em Tychy 2:1. A to zwiastuje duże emocje w piątkowy wieczór.

Gdzie obejrzeć mecz Arka - Chrobry? O której godzinie?

Transmisja meczu Arka Gdynia - Chrobry Głogów od godz. 20:20 w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.