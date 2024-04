Dziesiąty rok akcji Otylia Swim Tour. "Zależy nam na aktywności fizycznej dzieci"

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, dla których odbywają się otwarte spotkania z psychologiem i dietetykiem.

– Rozpoczynamy nasz flagowy projekt, bo Otylia Swim Tour to pierwsza akcja realizowana przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Cieszę się, że kolejny raz jesteśmy w Zgierzu i tu rozpoczynamy kolejną przygodę w sześciu polskich miastach. Jak zwykle zainteresowanie dzieci i rodziców jest olbrzymie, co bardzo mnie cieszy. Niezwykle ważne jest to, że ten projekt jest kompletny, skierowany i do dzieci, i do rodziców. Jestem dumna z faktu, że udało mi się zbudować świetny zespół trenerów z doświadczeniem, zaangażowaniem i z odpowiednim podejściem do dzieci. To często mistrzowie pływania, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą. Pokazują, że zależy im, by polski sport, polska aktywność fizyczna i polskie pływanie rosły w siłę – mówi Otylia Jędrzejczak.

W trakcie zajęć dwunastu wyspecjalizowanych trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i w hali sportowej. – Jest kilku fajnych trenerów, do tego z różnych dyscyplin sportu i chcemy przekazać ćwiczenia, które dzieci będą mogły wykorzystać w swoich treningach. Na pewno ważny jest stretching, bo pomaga w zwiększaniu zakresu ruchu w stawach. Najczęściej spotykamy dzieci, które mają w sobie dużo energii, chcą ją wykorzystać w trakcie ćwiczeń, co nas oczywiście bardzo cieszy – dodaje Klaudia Koźbiał, renomowana krakowska trenerka personalna, która w Zgierzu prowadziła zajęcia w hali sportowej.

W czasie, gdy dzieci ćwiczą w wodzie i hali, ich rodzice mają okazję spotkać się z dietetykiem oraz psychologiem sportowym. – Trochę nie wierzę, że już minęło dziesięć lat. Obserwuję rodziców, którzy przemieszczają się z miasta do miasta, którzy uczestniczą w naszych zajęciach. Każdego roku przygotowuję nową wersję wykładu problemowego, a nie podającego. Na dzisiaj przygotowałam rodzaj testu, który rodzice rozwiążą w domu i spokojnie porozmawiają o tym, jaki jest cel tego, że uczestniczą w sportowej drodze swoich dzieci – mówi psycholog Beata Mieńkowska, która towarzyszyła polskim sportowcom podczas trzech igrzysk olimpijskich, a teraz ponownie współpracuje z kadrą polskich pływaków.

Sobotnie zajęcia odbyły się w hali i na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. W trakcie zajęć w wodzie dzieci na każdym z torów doskonaliły inny styl pływania, a także uczyły się koków ze słupka i nawrotów w wodzie. Z kolei w sali gimnastycznej miały

okazję poznać wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych, niezbędnych w życiu każdego sportowca. Uczestnicy zajęć otrzymali też pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. EPRO Polska i HMS Fitness. W przerwie między zajęciami dzieci zjadły też zdrowy i pożywny obiad.

Sobotnie zajęcia były pierwszymi w tym roku w ramach akcji Otylia Swim Tour. W sumie w 2024 roku odbędzie się sześć takich warsztatów w różnych częściach Polski.

Informacja prasowa