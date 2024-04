Czas na UFC Vegas 90. Podczas gali Łukasz Brzeski (8-4-1-1NC, 5 KO, 2 Sub) powalczy o pierwsze zwycięstwo pod szyldem amerykańskiej organizacji. Rywalem Polaka będzie Valter Walker (11-0, 6 KO, 1 Sub). Niewykluczone, że dla zawodnika z Poronina będzie to pojedynek o "być albo nie być" w UFC. Kiedy gala UFC? O której godzinie UFC? Transmisja gali z walką Brzeski - Walker w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.