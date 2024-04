Kadra z pięknymi tradycjami ma nowego selekcjonera. Z inną reprezentacją osiągnął świetne wyniki

65-letni Rizola przez ostatnich siedem lat był opiekunem kolumbijskiej reprezentacji. We wrześniu ubiegłego roku brał z nią udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, który rozegrano w Łodzi. Jego zespół, w którym czołowe role odgrywały Ana Karina Olaya z UNI Opole oraz Amanda Coneo z PGE Rysic Rzeszów, wygrał wówczas tylko jedno z siedmiu spotkań - z Koreą Południową. Z Polską przegrał 0:3.

Brazylijski szkoleniowiec trzykrotnie zdobył z Kolumbijkami wicemistrzostwo Ameryki Południowej (2017, 2019, 2021), a dzięki srebrnemu medalowi kontynentalnego czempionatu w 2021 roku po raz pierwszy w historii wywalczył z nimi awans na mistrzostwa świata. W 2022 roku drużyna Rizoli zajęła w nich 21. miejsce, przegrywając wszystkie pięć spotkań w fazie grupowej.

Kilka dni temu doświadczony trener pożegnał się z kolumbijskimi kibicami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. "Mówię do widzenia krajowi, który przywitał mnie z otwartymi ramionami, wierzył we mnie i zapewnił mi warunki do pracy" - napisał. Podkreślił, że osiągnięte w ostatnich latach przez kadrę Kolumbii wyniki były "bezprecedensowe i znaczące, a kolumbijska siatkówka tworzyła nimi historię".

"Dziś jestem dumny z umieszczenia Kolumbii i jej zawodniczek na światowym poziomie, teraz są one postrzegane jako wysokiej klasy siatkarki" - dodał Rizola. Zapewnił też, że ze względu na okazaną dobroć i przeżyte wielkie chwile, Kolumbia pozostanie w jego sercu.

Nowym miejscem pracy Brazylijczyka będzie Peru - tamtejsza federacja ogłosiła, że podpisała z cieszącym się dużym uznaniem w Ameryce Południowej szkoleniowcem trzyletni kontrakt.

Kobieca reprezentacja Peru ma wielkie tradycje - dziś mało kto pamięta, że w latach 80. była jedną z najlepszych na świecie. W 1982 roku zdobyła srebrny medal mistrzostw świata, cztery lata później - brązowy. Z kolei w 1988 roku w Seulu Peruwianki zostały wicemistrzyniami olimpijskimi. W latach 1964-1993 dwunastokrotnie zdobywały mistrzostwo Ameryki Południowej.

Ostatnie lata są już dla "Cór Słońca" zdecydowanie słabsze. Na Igrzyskach Olimpijskich po raz ostatni wystąpiły w 2000 roku, na mistrzostwach świata - w 2010. W 2021 i 2023 roku kończyły mistrzostwa Ameryki Południowej poza podium. W zatrudnieniu Rizoli Peruwiańczycy widzą szansę na powrót do lat świetności.

65-letni trener prowadził też m.in. młodzieżowe reprezentacje Brazylii oraz kluby ze swojej ojczyzny (Sao Cristovao/Sao Caetano) z Peru (Universidad San Martin) oraz z Rumunii (ACS Volei Turda).

Co ciekawe, w 2024 roku Rizola ma prowadzić nie tylko pierwszą reprezentację Peru, ale również drużynę narodową do lat 17. W sierpniu Peru będzie gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet w tej kategorii wiekowej.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport