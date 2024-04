Mecz wielkich emocji w Krakowie! Czerwona kartka i kuriozalny gol Motoru

Spotkanie rozpoczęło się zdecydowanie gorzej dla Wisły, choć był to fatalny początek na własne życzenie. Już w czwartej minucie doskakującego do piłki Kacpra Wełniaka niefortunnie zaatakował Bartosz Jaroch. Arbiter miał wątpliwości co do całej syutacji i po weryfikacji VAR wręczył piłkarzowi Wisły czerwoną kartkę.

ZOBACZ TAKŻE: Süper Kupa i wszystko jasne. Szykuje się bojkot kluczowego meczu



Przewaga Motoru nie oznaczała jeszcze boiskowego dramatu z perspektywy gospodarzy, ale większa liczba zawodników zdecydowanie pomogła przy konstrukcji akcji na 0:1. Dośrodkowanie w środek pola posłał Michał Król, a piłkę uderzał Samuel Mraz. Tym samym od 16. minuty Motor prowadził w Krakowie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wisła nie ustawała w wysiłkach. Widowiskową akcją indywidualną w polu karnym przeciwnika popisał się Jesus Alfaro i posłał lekko piłkę na głowę Goku, który nie zmarnował wyśmienitej sytuacji. Mieliśmy zatem wynik 1:1, który utrzymał się do końca pierwszej połowy.



W drugiej połowie z inicjatywą wyszedł Motor, a siłą zespołu z Lublina była przede wszystkim gra skrzydłami. Tym razem Michał Król posłał piłkę w pole karne, gdzie nadbiegał już Piotr Ceglarz. Pilnowany przez obrońcę zdołał jednak nabić piłkę i trafić prosto w światło bramki.



Strzeleckie popisy lublinian trwały w najlepsze. Ponownie po dośrodkowaniu świetnie odnalazł się Mraz, który główkował na bramkę Wisły. Piłkę odbił jednak Alvaro ratując Wisłę od trzeciej bramki swoją interwencją.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

O ile Alvaro był bohaterem Wisły kilka minut wcześniej, tak kompletnie nie popisał się przy kolejnym natarciu Motoru. Golkiper gospodarzy przyjął piłkę ze zbyt dużą siłą i podał ją wprost pod nogi Mraza. Mieliśmy zatem wynik 1:3 po niecałym kwadransie drugiej połowy, ale przede wszystkim coraz mniejsze szanse Wisły na wyrównanie w tym spotkaniu.

Ten sam wynik utrzymał się do samego końca, a gwizdek sędziego kończący spotkanie oznaczał, że Motor awansował kosztem Wisły na wyższe miejsce w walce o baraż.



Wisła Kraków - Motor Lublin 1:3 (1:1)

Bramki: Goku Roman 26 - Samuel Mraz 16, 58, Piotr Ceglarz 49

Skrót meczu Wisła Kraków - Motor Lublin:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport