SuperLega: Sir Susa Vim Perugia - Allianz Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

Sir Susa Vim Perugia, zespół Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona, w niedzielnym meczu półfinałowym ligi włoskiej podejmie drużynę Allianzu Mediolan. Po dwóch spotkaniach serii do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Vim Perugia - Allianz Mediolan na Polsatsport.pl.

Poprzednie spotkanie zespołów z Umbrii i z Lombardii dostarczyło ogromnych emocji. W środę, po najdłuższym w historii play-offów Serie A1 meczu, 3:2 wygrał Allianz i wyrównał stan rywalizacji na 1-1. To oznacza, że w niedzielę rywalizacja Perugii i Mediolanu na pewno się nie zakończy.

W niedzielę atutem ekipy Semeniuka i Leona będzie gra we własnej hali. Pierwszy półfinałowy mecz z Allianzem na swoim terenie zespół trenera Angelo Lorenzettiego wygrał 3:1.

- To bez wątpienia będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie, jak zawsze przeciwko zespołowi z Mediolanu. Damy z siebie wszystko, co mamy, by powrócić na prowadzenie w serii, zarówno jeśli chodzi o umiejętności techniczne, jak i od strony emocjonalnej - zapewnił przed meczem Semeniuk w rozmowie z klubowymi mediami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Vim Perugia - Allianz Mediolan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport