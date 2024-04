Wynik, który nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Podział punktów przy Łazienkowskiej

Pierwszy gol w tym spotkaniu mógł już paść w drugiej minucie meczu. W polu karnym Legii wybuchło niemałe zamieszanie. Najbliżej trafienia był Dominik Marczuk, ale jego uderzenie obronił Patryk Kun. Kilka minut później sędzia musiał przerwać mecz, gdyż kibice odpalili racę, co spowodowało ograniczoną widoczność na boisku.

Gospodarze doszli do głosu w 14. minucie gry. Josue kapitalnie zagrał na wolne pole do Tomasa Pekharta. Czech przelobował Zlatana Alomerovicia, ale piłka odbiła się od poprzeczki, po czym ponownie spadła pod nogi zawodnika Legii. Przy dobitce jeden z defensorów Jagiellonii wybił futbolówkę z linii bramkowej.

Minęło pół godziny spotkania i w końcu padł gol na 1:0. Kilkadziesiąt sekund wcześniej Hiszpan zmarnował znakomitą okazję. Później jednak wykazał się większą skutecznością. Świetnie wypracował sobie pozycję do strzału w polu karnym i precyzyjnym uderzeniem pokonał Alomerovicia. Był to najważniejszy akcent pierwszej połowy. Legia zeszła na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

W drugiej części gry do głosu doszli goście. Białostoczanie dłużej utrzymywali się przy piłce i szukali sposobu na wyrównanie. Podopieczni Kosty Runjaicia odpowiedzieli w 64. minucie gry, gdy z dystansu uderzał Josue. Na posterunku był jednak Alomerović.

Potem Jagiellonia dość długo czekała na swoją szansę. Aż w końcu nadeszła 83. minuta. Znakomicie na prawym skrzydle zachował się Dominik Marczuk. 20-latek zagrał płasko do niepilnownego Jesusa Imaza. Hiszpan z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki. Legia ruszyła do ataku, aby doprowadzić do wyrównania. Ta sztuka jednak jej się nie udała. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Taki wynik z pewnością nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Jagiellonia nie utrzymała czteropunktowej przewagi nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław. Teraz różnica między tymi zespołami wynosi dwa oczka. Z kolei Legia znowu oddaliła się od ligowego podium.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0)

Bramki: Gual 30 - Imaz 83