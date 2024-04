Co tu się wydarzyło?! Takiej dominacji w hicie nie było od dawna

Ten sezon nie jest udany dla Ajaksu, który przez wiele kolejek znajdował się w dolnej części tabeli. W ostatnim czasie sytuacja wyglądała lepiej, co sprawiło, że podopieczni Johna van't Schipa włączyli się do walki o europejskie puchary. Niedzielne starcie z Feyenoordem sprowadziło ich jednak na ziemię.



Do 34. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale wielką przewagę mieli gospodarze. Wtedy też do siatki trafił Igor Paixao, a chwilę później wynik podwyższył Yankuba Minteh. Przed przerwą padła jeszcze bramka, którą zdobył David Hancko.

W drugiej połowie gospodarze nadal strzelali tylko gospodarze. Do siatki trafili Minteh, Quentin Timber oraz Paixao. Co ciekawe, Ajax do 83. minuty pozostawał bez żadnego strzału! Dla porównania Feyenoord oddał ich aż... 30.

Feyenoord - Ajax 6:0 (3:0)

Bramki: Paixao 34, 66, Minteh 35, 56, Hancko 45+2, Timber 62.

Polsat Sport