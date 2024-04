29-letnia zawodniczka pożegnała się z siatkówką. Polki zareagowały na jej wpis

"Siatkówka zawsze była dla mnie szkołą życia, wiele się nauczyłam i wiele od siebie dałam temu światu! Czuję się trochę dziwnie mówiąc do widzenia... dziękuję wszystkim duszom, które spotkałam przez te wszystkie lata, sprawiliście, że moja podróż była cudowna! Teraz nie mogę się doczekać, by z otwartymi ramionami przyjąć to, co życie dla mnie przygotowało!" - napisała Moretto na swoim profilu na Instagramie.

Na wpis włoskiej zawodniczki zareagowała m.in. polska gwiazda Conegliano Joanna Wołosz, a także była siatkarka klubów Serie A1, Katarzyna Skorupa. Obie w komentarzach życzyły koleżance z siatkarskich boisk powodzenia w życiu po sporcie.

Największym sukcesem w karierze Moretto jest mistrzostwo Włoch, wywalczone w 2019 roku z ekipą z Conegliano. Wołosz była wówczas jej klubową koleżanką. Z kolei w sezonie 2021/2022 grała w Vero Volley Monza wspólnie z Magdaleną Stysiak.

Mierząca 192 centymetry środkowa grała także m.in. dla Zanetti Bergamo, a przez ostatnie dwa lata dla Trentino. W sezonie 2022/2023 awansowała z nim do Serie A1, w obecnym Itas zajął ostatnie miejsce we włoskiej ekstraklasie siatkarek i został zdegradowany.

W sumie Moretto rozegrała na poziomie Serie A1 pięć sezonów - po jednym w barwach Trentino, Bergamo, Monzy, Conegliano i Lardini Filottrano.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport