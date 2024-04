Bohaterka finałów Pucharu CEV pożegnała się z klubem. "Pięć najlepszych lat mojego życia"

Urodzona w Radomiu 29-letnia atakująca, córka byłego reprezentanta Polski Dariusza i siostra zawodnika Projektu Warszawa Igora, grała dla zespołu z Piemontu od 2019 roku. W 2023 roku wygrała z nim Puchar Challenge, w 2024 Puchar CEV. Została wybrana najlepszą zawodniczką marcowych meczów finałowych finałowych Pucharu CEV, w których Chieri dwukrotnie pokonało szwajcarskie Viteos Neuchatel UC.

W rozgrywkach ligi włoskiej zespół wielokrotnej reprezentantki Belgii odpadł w ćwierćfinale - na tym etapie przegrał rywalizację z drużyną Igor Gorgonzola Novara 1-2.

Wiedząc, że w przyszłym sezonie nie będzie już zawodniczką Chieri, kilka dni po trzecim spotkaniu z Novarą Grobelna postanowiła oficjalnie pożegnać się z klubem.

"Moje drogie Chieri, od czego w ogóle powinnam zacząć? Dziękuję za to, że mogłam być częścią tak wspaniałej rodziny. Dziękuję za wiarę we mnie, za mobilizowanie mnie do tego, bym była najlepszą wersją siebie, i za wszystkie wspomnienia, które będą mnie inspirować w nadchodzących latach. Niezaprzeczalnie było to pięć najlepszych lat mojego życia" - napisała siatkarka na swoim Instagramie.

"Dziękuję, Chieri, za to, że jesteś czymś więcej, niż tylko drużyną! Jesteś częścią mnie i zostaniesz w moim sercu na zawsze" - dodała.

Grobelna w ostatnim czasie pełniła rolę kapitan drużyny z Piemontu. Zagrała dla niej w 167 spotkaniach. Więcej występów dla klubu mają w dorobku tylko dwie zawodniczki - Valentina Soriani i Chiara Burzio.

W imieniu Reale Mutua Fenera zasłużoną dla Chieri siatkarkę pożegnał prezes głównego sponsora klubu, firmy Fenera Holding, Lucio Zanon di Valgiurata.

- Mówimy nie tylko o siatkarce o wielkich umiejętnościach, ale także, i przede wszystkim, o osobie hołdującej głęboko ludzkim wartościom, która ze względu na swoją klasę i charyzmę stała się punktem odniesienia dla wszystkich, zarówno na boisku, jak i poza nim - powiedział Zanon di Valgiurata.

- Dziękujemy, Kaja, będziemy bardzo za tobą tęsknić, ale wiemy, że mówimy sobie tylko do widzenia. Chieri zawsze będzie twoim domem, a nasza rodzina zawsze będzie tutaj dla ciebie. Kochamy cię i życzymy ci wszelkich sukcesów, na które zasługujesz - dodał.

Nie wiadomo jeszcze, w jakiej drużynie Grobelna będzie występowała w sezonie 2024/2025. W przeszłości grała m.in. dla Budowlanych Łódź (2016-2018), z którymi zdobyła srebrny (2017) i brązowy (2018) medal mistrzostw Polski, a także wygrała Puchar Polski (2018).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport