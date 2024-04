Po 11 latach gry w najwyższej klasie rozgrywkowej Czarni Radom opuszczają siatkarską elitę i żegnają się z PlusLigą. Na jak długo? Szczerze życzę wszystkim ludziom związanym z radomską siatkówką, aby przerwa nie trwała dłużej, niż jeden sezon. I oby to, co stało się w tym roku, definitywnie oczyściło atmosferę oraz klimat wokół klubu, który nieco stracił to, co było jego największą siłą - szeroko pojętą lokalną tożsamość.