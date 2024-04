Pierwsza drużyna z PlusLigi już zakończyła sezon! Klęska w ostatnim meczu

Siatkarze Exact Systems Hemarpol Częstochowa przegrali z Projektem Warszawa 0:3 w meczu 30. kolejki PlusLigi. Beniaminek z Częstochowy zajął 15. miejsce w tabeli, utrzymał się w lidze i jako pierwszy zespół zakończył rozgrywki w obecnym sezonie. Zdegradowana ekipa Enea Czarnych Radom ma jeszcze do rozegrania spotkanie w ostatniej kolejce zaplanowane na poniedziałek. Pozostałe drużyny czeka gra w play-off i o miejsca 9–14.

W premierowej partii dość szybko wyraźną przewagę uzyskali siatkarze Projektu (5:11). Goście mieli przewagę w ofensywie i powiększali przewagę (12:20). W końcówce w polu serwisowym pojawił się Rafał Sobański i ekipa z Częstochowy zmniejszyła straty (16:20). W odpowiedzi trzy asy z rzędu posłał Taylor Averill (16:24) i właściwie rozstrzygnął seta. Brakujący punkt przyniosła Projektowi zepsuta zagrywka rywali (17:25).

Druga odsłona to dobre otwarcie przyjezdnych (4:9), ale gra obu ekip falowała. Ekipa z Częstochowy odrobiła straty (11:11), a Projekt błyskawicznie odzyskał inicjatywę. Znów główną rolę odegrała zagrywka. Dwa asy Andrzeja Wrony (14:19), jeden Bartłomieja Bołądzia (15:21) przybliżyły gości do wygranej, a kilka innych serwisów też sprawiło kłopoty rywalom. Gospodarze znów zerwali się do walki w końcówce, ale przegrali 21:25.

Set numer trzy to ciąg dalszy dominacji Projektu. Przy stanie 2:6 trener Leszek Hudziak wykorzystał już drugi czas. Później jego nerwowa reakcja zakończyła się czerwoną kartką (3:9). Goście grali skutecznie i spokojnie utrzymywali wyraźną przewagę. Piłkę meczową wywalczył Artur Szalpuk, a w ostatniej akcji meczu siatkarze ze stolicy zatrzymali rywali blokiem (14:25).

Najwięcej punktów: Dawid Dulski (10) – Exact Systems Hemarpol; Artur Szalpuk (12), Andrzej Wrona (10), Taylor Averill (10) – Projekt. Goście byli skuteczniejsi w ataku, dominowali w polu serwisowym (asy 4–10) i popełnili mniej błędów. MVP: Taylor Averill (5/5 = 100% w ataku + 3 asy + 2 bloki).

Jak wygląda sytuacja w tabeli PlusLigi po tym meczu? Exact Systems Hemarpol Częstochowa miał już wcześniej zapewnione utrzymanie, a porażka przesądziła o tym, że zajął 15. miejsce w tabeli. Dla ekipy beniaminka było to ostatnie spotkanie w obecnym sezonie. Projekt Warszawa zajął trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i w play-off zagra z Trefl Gdańsk lub Bogdanką LUK Lublin.

Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Projekt Warszawa 0:3 (17:25, 21:25, 14:25)

Exact Systems Hemarpol: Rafał Sobański, Piotr Hain, Dawid Dulski, Oskar Espeland, Bartłomiej Janus, Tomasz Kowalski – Marcin Jaskuła (libero) oraz Byron Keturakis, Mateusz Borkowski, Damian Kogut, Aymen Bouguerra, Kaleb Jenness, Bartosz Schmidt, Łukasz Rymarski. Trener: Leszek Hudziak.

Projekt: Karol Borkowski, Taylor Averill, Jan Firlej, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź – Damian Wojtaszek (libero) oraz Linus Weber, Maciej Stępień, Jędrzej Gruszczyński, Jakub Kowalczyk. Trener: Piotr Graban.

Wyniki i skróty meczów 30. kolejki PlusLigi:

2024-04-06: Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:21, 20:25, 25:13, 25:19)

2024-04-06: Indykpol AZS Olsztyn – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:22)

2024-04-06: PSG Stal Nysa – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (25:18, 22:25, 25:22, 25:15)

2024-04-07: Asseco Resovia Rzeszów – Trefl Gdańsk 3:1 (26:24, 21:25, 25:20, 25:15)

2024-04-07: PGE GiEK Skra Bełchatów – Barkom-Każany Lwów 3:0 (27:25, 25:23, 25:17)

2024-04-07: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Projekt Warszawa 0:3 (17:25, 21:25, 14:25)

2024-04-08: GKS Katowice – Bogdanka LUK Lublin (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-04-08: Enea Czarni Radom – KGHM Cuprum Lubin (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

