Do rozpoczęcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu zostało już niewiele. W wakacje najlepsi sportowcy świata zlecą się do stolicy Francji, by tam rywalizować o medale w swoich dyscyplinach. Niespodzianki, rekordy i łzy szczęścia - to wszystko czeka nas już latem!

Historia tego wydarzenia sportowego sięga Aten i 1896 roku. Od tego czasu - prócz czasów II wojny światowej - odbywa się ono cyklicznie co cztery lata. W Paryżu igrzyska odbędą się już po raz trzeci - wcześniej mieszkańcy miasta zakochanych gościli je w 1900 i 1924 roku. Oznacza to powrót po równych 100 latach.

Reprezentacja Polski z ostatnich igrzysk (w Tokio) przywiozła 14 medali: cztery złote i po pięć srebrnych i brązowych. W 2016 roku w Rio de Janeiro i w 2012 roku w Londynie wywalczyli po 11 krążków.

Kiedy są igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024? Kiedy się zaczynają?

Francja stanie się centrum sportowego świata już od 26 lipca. Około 19:30 nad brzegiem rzeki Sekwany rozpocznie się ceremonia otwarcia. Szacuje się, że weźmie w niej udział ponad ćwierć miliona ludzi. Zamknięcie igrzysk zaplanowano na 11 sierpnia.