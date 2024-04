Zwroty akcji w Londynie! Cztery gole w szlagierze Ligi Mistrzów

Trzy ostatnie spotkania o punkty między Arsenalem a Bayernem zakończyły się zwycięstwami tych drugich... 5:1. Tym razem to jednak "Kanonierzy" byli faworytami.



I potwierdzili to już na samym początku, kiedy to w dwunastej minucie piękną bramkę zdobył Bukayo Saka. Zresztą to jego stroną piłkarze Arsenalu starali się częściej atakować. Bayern przetrwał najgorsze i sam ruszył do ataku.

Efektem było wyrównujące trafienie Serge'a Gnabry'ego, czyli byłego piłkarza "Kanonierów". Przed przerwą padła jeszcze jedna bramka, którą wypracował Leroy Sane. Skrzydłowy Bayernu przebiegł z piłką ponad połowę boiska, a następnie dał się sfaulować w polu karnym Williamowi Salibie. Do "jedenastki" podszedł Harry Kane i pewnym uderzeniem pokonał Davida Rayę.

To nie był łatwy mecz dla dla Jakuba Kiwiora, który wyszedł w pierwszym składzie, a na drugą połowę już nie wyszedł. W jego miejsce pojawił się Ołeksandr Zinczenko.



Po przerwie nie działo się tak dużo jak w pierwszej połowie. W pewnym momencie błysnął jednak... Mikel Arteta. Hiszpan wpuścił do gry Gabriela Jesusa oraz Leandro Trossarda i to właśnie ta dwójka wypracowała gola na 2:2, a do siatki trafił Belg.



Mecz zakończył się remisem, co oznacza, że sprawa awansu pozostaje otwarta. Rewanż odbędzie się 17 kwietnia w Monachium.





Arsenal - Bayern Monachium 2:2 (1:2)

Bramki: Saka 12, Trossard 76 - Gnabry 18, Kane 32 (rz.k.)



Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior (46 Zinczenko) - Rice, Jorginho (67 Gabriel Jesus), Odegaard - Martinelli (66 Trossard), Havertz (86 Partey), Saka.

Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sane (66 Coman), Musiala, Gnabry (70 Guerreiro) - Kane.



Żółte kartki: Partey - Davies, Kane.

Skrót meczu Arsenal - Bayern Monachium

Polsat Sport