Klubowy kolega Aleksandra Śliwki nie zagra w reprezentacji! Znamy powód

Mowa o Alainie Jr. De Armasie. 23-latek na początku lutego otrzymał japońskie obywatelstwo. Informację o tym przekazał zespół, w którym na co dzień występuje sportowiec - Suntory Sunbirds. Mimo młodego wieku, siatkarz już dwukrotnie był jednym z najlepszych przyjmujących japońskiej Vleague.

Od przyszłego sezonu będzie miał jednak ogromną konkurencję. Do trzeciej drużyny ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata ma bowiem dołączyć Aleksander Śliwka. Czołowy siatkarz reprezentacji Polski przeniesie się tam po pięciu sezonach spędzonych w Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Siatkówka w Japonii rozkwita, o czym świadczy fakt, że męska reprezentacja niespodziewanie wywalczyła awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrał Philippe Blain, szkoleniowiec Japończyków, a także były selekcjoner Polaków.

Fani japońskiej siatkówki z pewnością liczyli, że Alain wesprze ich w boju o sukces we Francji, ale tak się nie stanie. Jak podaje ivolleymagazine, Japońska Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że nie weźmie on udziału w tegorocznych przygotowaniach. Powodem jest fakt, że nie spełnia on jeszcze wymogów nadania obywatelstwa sportowego.

Nie on jeden był w takiej sytuacji. Wilfredo Leon również musiał odczekać sporo czasu, nim założył koszulkę z orzełkiem. Wielu zawodników uciekających z Kuby spotyka podobny los. Reprezentacyjne barwy zmienili choćby Joandry Leal czy Osmany Juantorena.