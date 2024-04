Takie słowa przed Roland Garros. Naprawdę napisali to o Idze Świątek

Za ponad miesiąc rozpocznie się jeden z wielkoszlemowych turniejów - Roland Garros. Przed rozpoczęciem rywalizacji na kortach we Francji na oficjalnej stronie internetowej WTA pojawił się artykuł, w którym wspomniano o Idze Świątek.

W tenisowym świecie rozpoczął się sezon rywalizacji na mączce. Turnieje na tej powierzchni świetnie wspomina Iga Świątek. Warto bowiem przypomnieć, że liderka światowego rankingu właśnie na mączce wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe. Triumfowała bowiem w Roland Garros w latach 2020, 2022 i 2023.

To właśnie do sukcesów Polki na mączce odniesiono się na oficjalnej stronie internetowej WTA.



"Wszyscy znamy ten scenariusz: rywalizacja przenosi się na korty ziemne, wszyscy trochę się ślizgają, a na koniec Iga Świątek jest mistrzynią Rolanda Garrosa. Tak przynajmniej wyglądało to w ostatnich latach" - można przeczytać w opublikowanym artykule.

Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa rozpocznie się 20 maja. Finał rywalizacji na kortach w stolicy Francji ma zakończyć się 9 czerwca. Czy Iga Świątek ponownie sięgnie po zwycięstwo?