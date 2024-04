Ważne zwycięstwo w finałach. Stysiak i Lavarini bliżej mistrzostwa!

Siatkarki Fenerbahce Stambuł przybliżyły się do obrony tytułu mistrzyń Turcji. W pierwszym meczu finałowym Vodafone Sultanlar Ligi drużyna Stefano Lavariniego i Magdaleny Stysiak pokonała Eczacibasi Stambuł 3:1.

Fenerbahce i Eczacibasi spotykają się w walce o mistrzostwo kraju po raz drugi z rzędu. Przed rokiem żółto-niebieskie pokonały zespół prowadzony przez byłego trenera Grupy Azoty Chemika Police Ferhata Akbasa 3-0 (3:1, 3:2, 3:2), a najlepszą zawodniczką finałów została wybrana Melissa Vargas.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka gwiazda siatkówki wraca do reprezentacji! To MVP igrzysk olimpijskich

We wtorek, w pierwszym meczu serii, która będzie się toczyć do trzech zwycięstw, to właśnie reprezentująca Turcję Kubanka zdobyła dla Fenerbahce najwięcej punktów - 22. Jej zespół wygrał po zaciętej, czterosetowej walce.

W pierwszej partii obrończynie tytułu szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie (10:7, 14:9), potem Eczacibasi wyrównało (20:20), ale w końcówce znów lepszy był zespół selekcjonera reprezentacji Polski i liderki Biało-Czerwonych, który zwyciężył 25:22. Fenerbahce długo prowadziło również w drugim secie (14:10, 20:16), jednak gdy tym razem drużyna, w której główną rolę gra Serbka Tijana Bosković, doprowadziła do remisu (20:20), potem wygrała na przewagi (27:25).

W trzeciej odsłonie decydująca była trzypunktowa seria Fenerbahce od stanu 18:18. Wywalczona wówczas niewielka przewaga wystarczyła ekipie Lavariniego, by wygrać 25:23. Z kolei w bardzo wyrównanym secie numer cztery Eczacibasi obroniło dwie piłki meczowe od wyniku 22:24, jednak trzecią okazje do zamknięcia meczu aktualne mistrzynie Turcji już wykorzystały (27:25).

- To był świetny mecz otwarcia, jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy. Spotkanie było wyrównane i na wysokim poziomie, bardzo mi się podobało. Inaczej niż zwykle, na początku nie graliśmy zbyt efektywnie w zagrywce, ale potem przejęliśmy kontrolę nad meczem - powiedział po zwycięstwie swojego zespołu Lavarini.

Stysiak była w tym spotkaniu zmienniczką Vargas, na boisku pojawiła się w drugim oraz w trzecim secie i zdobyła jeden punkt. Na 22-punktowy gwiazdy reprezentacji Turcji złożyło się 17 skutecznych ataków (17/40, 43 procent skuteczności), trzy bloki i dwa asy serwisowe. Bardzo dobrze zagrały też Arina Fiedorowcewa (15 punktów) i Ana Cristina De Souza (16 punktów).

Dla Eczacibasi 20 punktów zdobyła Bosković (17/41 w ataku, 41 procent skuteczności, 3 asy serwisowe), a 15 Hande Baladin. Polska przyjmująca zespołu Akbasa, Martyna Czyrniańska, nie pojawiła się na boisku.

Vodafone Sultanlar Ligi, pierwszy mecz finałowy

Eczacibasi Dynavit Stambuł - Fenerbahce Opet Stambuł 1:3 (22:25, 27:25, 23:25, 25:27)

Eczacibasi: Elif Sahin (2), Tijana Bosković (20), Hande Baladin (15), Irina Woronkowa (9), Beyza Arici (1), Sinead Jack-Kisal (9), Sebnem Akoz (libero) oraz Jovana Stevanović (11), Alexa Gray, Yaprak Erkek.

Trener: Ferhat Akbas.

Fenerbahce Opet Stambuł: Bojana Drca (3), Melissa Vargas (22), Arina Fiedorowcewa (15), Ana Cristina De Souza (16), Asli Kalac (7), Eda Erdem (10), Gizem Orge (libero) oraz Magdalena Stysiak (1), Korkmaz Germen (libero), Meliha Diken, Buse Unal.

Trener: Stefano Lavarini.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport