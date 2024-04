Sinner w pierwszej rundzie monakijskiego turnieju otrzymał wolny los, więc starcie z Kordą będzie jego pierwszym w turnieju. Przed przystąpieniem do rywalizacji w Monte Carlo Włoch rozegrał doskonale dwie imprezy - w Indian Wells dotarł do półfinału, w którym uległ Carlosowi Alcarazowi 6:1, 3:6, 6:2, natomiast w Miami bez problemów zameldował się w finale. W nim zmierzył się z Grigorem Dimitrowem i pewnie go pokonał 6:3. 6:1.

Korda ma już za sobą pierwszy mecz w Monte Carlo. Amerykanin pewnie pokonał Alejandro Davidovicha Fokinę 6:1, 6:2. W poprzednich dwóch turniejach Korda odpadał już w drugiej rundzie. W Miami pokonał go Hubert Hurkacz 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 3:6, a w Indian Wells Daniił Miedwiediew 4:6, 7:5, 3:6.

