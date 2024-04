Jest komentarz Goncalo Feio po objęciu Legii. "Jestem trenerem wymagającym"

Goncalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa. Taką informację podał klub ze stolicy w środowe przedpołudnie. Portugalczyk zdążył już przemówić do mediów na specjalnie zwołanej z tej okazji konferencji prasowej. Co powiedział?

Ostatnim klubem Feio, w jakim pracował był Motor Lublin. Była to również jego pierwsza praca w roli pierwszego trenera. Z zespołem wywalczył awans do Fortuna 1 Ligi, a w tym sezonie długo znajdował się z nim w czołówce tabeli. Dzięki temu lublinianie wciąż mają realne szanse, aby jako beniaminek powalczyć nawet o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Wcześniej Feio był asystentem m.in. Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa, a także pełnił tę samą funkcję w Wiśle Kraków. Pracował już w stolicy naszego kraju, jako trener warszawskiej Akademii. Teraz przyszedł czas na objęcie sterów Legii.

ZOBACZ TAKŻE: Taki naprawdę jest nowy trener Legii Warszawa! Przypominamy obszerny wywiad z Goncalo Feio

34-letni Portugalczyk słynie z żelaznej ręki. Pół żartem, pół serio można byłoby powiedzieć, że... dosłownie. Kilka miesięcy temu doszło do pamiętnej afery w Lublinie, gdzie nie tylko pokłócił się z prezesem Motoru, ale również rzucił w niego plastikową podkładką.

- Jestem trenerem wymagającym. Trenerem, który chce wygrywać i chce, aby wszyscy wokół byli lepsi - piłkarze, sztab, pracownicy klubu, cała społeczność Legii. Obejmując to stanowisko, muszę i chcę być przykładem. Spotkałem dziś ludzi, których nie widziałem od 7-8 lat. To były dla mnie fantastyczne chwile. Wiele osób wspominało, że mówiłem kiedyś, że pracuję po to, aby zostać pierwszym trenerem Legii Warszawa. Ten dzień nadszedł. To nie będzie nigdy mój zespół. To będzie nasz zespół - ludzi, którzy go tworzą i ludzi, którzy go wspierają - powiedział Feio na środowej konferencji prasowej, już oficjalnie jako trener Legii.

Feio na tym stanowisku zastąpił zwolnionego Kostę Runjaicia. Okazję do debiutu będzie miał już niebawem - w sobotę 13 kwietnia. Wówczas warszawianie zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.