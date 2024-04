Ogłoszono nowego trenera Legii Warszawa

Runjaić trafił do Legii z Pogoni Szczecin. Warszawianie pod wodzą 52-latka wygrali Fortuna Puchar Polski oraz Superpuchar Polski w ubiegłym roku oraz awansowali do tej edycji rozgrywek Ligi Konferencji Europy, w której reprezentowali Polskę do 1/16 finału, zanim odpadli z norweskim FK Molde.

Za kadencji Niemca Legia rozegrała 85 meczów - 47 z nich wygrała, 20 zremisowała i 18 przegrała. W poprzednim sezonie "Wojskowi" wywalczyli wicemistrzostwo, ustępując Rakowowi Częstochowa, tracąc do "Medalików" dziewięć punktów.

W tym sezonie forma Legii również jest daleka od ideału. Klub zajmuje odległe, piąte miejsce z siedmiopunktową stratą do prowadzącej w tabeli PKO BP Ekstraklasy Jagiellonii Białystok. Ostatnim meczem Runjaicia był remis 1:1 z liderem PKO BP Ekstraklasy.

Kosta Runjaić przestał pełnić funkcję trenera Legii Warszawa.



Trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłości.



W środę Legia podczas oficjalnej konferencji na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej ogłosiła kto zastąpi Runjaicia - trenerem stołecznego klubu został Goncalo Feio. Portugalski szkoleniowiec pracował między innymi w Akademii Legii Warszawa, był też asystentem trenera w Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa. Ostatnio prowadził Motor Lublin. Z klubem z Fortuna 1 Ligi pożegnał się w marcu 2024 roku.

Podano również do kiedy ma obowiązywać kontrakt nowego trenera "Wojskowych".

"34-letni Portugalczyk został nowym trenerem Legii Warszawa, wiążąc się z klubem kontraktem do końca sezonu 2024/25" - można przeczytać w poście opublikowanym na oficjalnym koncie Legii na Instagramie.