To nie zależy od gry Polski na MŚ. Ważna misja ministra! "Zrobię wszystko, by ich przekonać"

Dokładnie za miesiąc – 10 maja – rozpoczną się hokejowe MŚ elity w Czechach z udziałem Polski. Nasze środowisko hokejowe liczy na to, iż turniej ten będzie stanowił bodziec do rozwoju dyscypliny, a przede wszystkim jej infrastruktury. - Muszę zrobić wszystko, wykorzystując nasz fenomenalny udział w MŚ elity, żeby przekonać samorządowców do budowy pełnowymiarowych lodowisk – powiedział nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.