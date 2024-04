Takie wieści ws. Fernando Santosa! Prezes powiedział to wprost, koniec spekulacji

Portugalczyk poprowadził ekipę ze Stambułu w 15. spotkaniach, z których wygrał siedem, trzy zremisował i pięć przegrał. Sytuacja w tabeli Superligi od dawna nie wygląda dobrze, gdyż Besiktas jest czwarty, a do duetu Galatasaray - Fenerbahce traci ponad 30 punktów. Musi za to uważać na naciskające Kasimpasę czy Rizespor.

Kontrakt Santosa obowiązuje do czerwca 2025 roku, choć media prześcigały się w informacjach, że Portugalczyk poprowadzi Besiktas maksymalnie do końca tego sezonu. Teraz głos w tej sprawie zabrał Hasan Arat, prezes klubu.

- Wierzymy w Santosa i mu ufamy. Gdyby było inaczej, to nie wyruszylibyśmy razem. Przyszedł w trudnym momencie, a my będziemy z nim pracować do wygaśnięcia jego kontraktu - stwierdził.

To prawdopodobnie kończy spekulacje na temat przyszłości Portugalczyka.

Za kadencji Santosa Polska fatalnie prezentowała się w eliminacjach Euro 2024, przegrywając m.in. na wyjeździe z Mołdawią. Biało-Czerwoni już pod wodzą Michała Probierza rzutem na taśmę wywalczyli przepustkę na turniej dzięki zwycięstwom w barażach - najpierw z Estonią 5:1, a następnie z Walią po rzutach karnych.

