Club Brugge, którego piłkarzem jest Michał Skóraś, zmierzy się z PAOK Saloniki Tomasza Kędziory w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Polacy to byli koledzy z Lecha Poznań.

Skóraś był zawodnikiem "Kolejorza" od początku seniorskiej kariery w 2018 roku do 2023, kiedy przeniósł się do Belgii. Z kolei Kędziora występował w poznańskim klubie w latach 2012-2017, a następnie został do niego wypożyczony w marcu 2022 roku, gdy zawieszono jego kontrakt z Dynamem Kijów po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Club Brugge - PAOK Saloniki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.