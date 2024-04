Tomasz Kędziora: Chcemy awansować do finału Ligi Konferencji Europy!

- Wiadomo że jedziemy tam, aby wygrać to spotkanie i jest to dla nas ważne, aby przyjechać z dobrym wynikiem na mecz w Salonikach – mówi dla Polsatsport.pl przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy Club Brugge – PAOK Saloniki obrońca gości, Tomasz Kędziora.

Grzegorz Michalewski: Przed PAOK Saloniki bardzo intensywny koniec sezonu. W czwartek czeka was pierwsze spotkanie wyjazdowe z Club Brugge w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Dla PAOK-u jest to taka historyczna szansa, aby w trzecim podejściu wywalczyć pierwszy awans do półfinału europejskich rozgrywek. Z jakim nastawieniem przystępujecie do tego pierwszego starcia w Belgii?



Tomasz Kędziora: Jest to dla nas duża szansa, aby awansować do półfinału. Do tego momentu zrobiliśmy dobrą pracę, wygrywaliśmy mecze, awansowaliśmy do następnej rundy. Chcemy zrobić wszystko żeby znaleźć się w półfinale, a później w finale.

Dodatkowym smaczkiem tej rywalizacji jest fakt, że piłkarzem Clube Brugge jest Michał Skóraś, który latem odszedł z Lecha Poznań. To będzie taki „polski” pojedynek. Miałeś okazję porozmawiać z nim o tym dwumeczu?

Tak, Michał gra tam od roku i dobrze sobie tam radzi. W ostatnim meczu wygranym z Anderlechtem miał dwie asysty. Jest to dobry zawodnik, ale nie rozmawiałem z nim jeszcze o tym spotkaniu. Mam nadzieję, że po meczu będzie okazja, aby porozmawiać.

PAOK w tym sezonie walczy o trzeci w historii tytuł mistrzowski. Jesteście liderem tabeli, ale „chrapkę” na to trofeum mają także AEK Ateny, Panathinaikos i Olympiakos Pireus. Przed wami szykuje się bardzo intensywna końcówka greckiej Superligi.

Liga jest bardzo ciekawa, wszystkie te drużyny są blisko siebie, więc każdy ma szanse żeby wygrać tytuł, ale jesteśmy na pierwszym miejscu i chcemy utrzymać tę pozycję do końca.

W Grecji grasz jako środkowy obrońca. Dla Ciebie nie jest to żadna nowość, ale wcześniej grałeś na prawej obronie lub wahadle. Jak sobie radzisz na nowej pozycji na którą przesunął Cię trener Razvan Lucescu.

Od momentu przyjścia tutaj do PAOK-u, większość czasu gram na środku obrony. Czuję się bardzo dobrze, więc myślę że to jest już moja pozycja do końca kariery.

Jeżeli chodzi o czwartkowy mecz z Club Brugge w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, to czy wasz sposób gry będzie się różnił z racji tego, że zagracie na wyjeździe?

Wiadomo że jedziemy tam, aby wygrać to spotkanie i jest to dla nas ważne, aby przyjechać z dobrym wynikiem na mecz w Salonikach. Zrobimy więc wszystko, aby w czwartek zagrać dobrze i wygrać to spotkanie.

