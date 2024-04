Wraca Contender Fight Night! Sześciu mistrzów Polski w karcie walk

Contender Fight Night i Tuco Promotion po raz pierwszy zorganizowały galę w grudniu 2023 roku. W Wałbrzychu kibice zobaczyli przekrój mieszanych sportów walki. Czysty sport, rywalizacja i emocje, to charakteryzowało pojedynki tamtego wieczora. Obejrzeliśmy m.in. wygraną Dawida Romańskiego czy też hart ducha Mateusza Trzebiatowskiego, który wygrał starcie, walcząc przez niemal cały pojedynek ze złamaną ręką.

- Galę w Wałbrzychu oglądało się dobrze, gdyż rywalizacja sportowa stała na wysokim poziomie. Charakterni zawodnicy to coś, co fani uwielbiają oglądać. Do tego dużo młodych, zdolnych zawodników, którzy dostali ogromną szansę promocji własnej osoby. Kilku ją wykorzystało - zaznacza dyrektor wykonawczy Tuco Promotion Adam Makówka.



Podobnego poziomu spodziewamy się pod koniec kwietnia w Jeleniej Górze. Organizatorzy, jak zawsze postawili sport na pierwszym miejscu. Do tego oczywiście wsparcie młodych talentów, bo na nich Contender opiera swoje projekty.



W walce wieczoru czeka nas świetnie zapowiadające się starcie Patryka Kłaka z Oleksandrem Zosymovem. Pojedynek ten został zakontraktowany w formule K-1, ale w małych rękawicach, a to, jak już pokazały gale Tuco Promotion, zwiastuje ogromne emocje.



Kłak ostatnio występował w marcu na gali Revolta 5. Wygrał wtedy z Kamilem Rościńskim również w formule kickbokserskiej. Ponadto jest kilkukrotnym mistrzem Polski K-1 oraz wicemistrzem kraju w muay thai. Na zawodowstwie stoczył 8 pojedynków, wygrał wszystkie.



- Region Jeleniej Góry to malownicze tereny, ale przede wszystkim ludzie z mocnymi charakterami. To będzie miało przełożenie na poziom walk w klatce. Czekam na walkę wieczoru. Kłak zasłużył sobie na walkę wieczoru występem na Revolcie. Daje ludziom emocje, a tego szukamy na naszych galach - dodaje Makówka.



Zadanie przed zawodnikiem z Polkowic trudne. Zosymov to zaprawiony w bojach fighter. Mistrz świata, 2-krotny mistrz Ukrainy oraz mistrz Polski w K-1. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy 3 minuty, a limit wagowy to 76 kg.



Ciekawie zapowiada się również starcie pań. W cage boxingu (zasady bokserskie, ale w małych rękawicach) zmierzą się ze sobą Natalia Baczyńska i Klara Piętak. Pierwsza do niedawna rywalizowała w KSW, a wcześniej 3-krotnie wygrywała na galach CFN. Niepokonana Piętak ma na swoim koncie zwycięstwa w takich federacjach jak Babilon MMA, Armia Fight Night czy Revolta.



W co main evencie czeka nas walka Bartosza Kwiatkowskiego z Robertem Rożenko. "Ufol" pojedynkował się z sukcesami na wielu różnych galach, nawet na gołe pięści. Rożenko jest z Jeleniej Góry, więc na pewno publika będzie po jego stronie. W zawodowej karierze MMA stoczył 6 pojedynków, wygrywając 4 z nich. Będzie to już jego 5. występ na CFN.



Dodatkowo 26 kwietnia zobaczymy mnóstwo młodych, jeszcze nie tak znanych, ale ambitnych i rokujących zawodników. O skali ich talentu niech świadczy fakt, że podczas CFN 10 wystąpi aż 6 złotych medalistów mistrzostw MMA Polska! Warto zatem śledzić wydarzenia od samego początku gali.



- Młodzież, młodzież i jeszcze raz młodzież. Rozwój młodych zawodników to niezwykle ważny aspekt, którym kierujemy się w Tuco Promotion. Daliśmy szansę młodemu Adrianowi Guni i już widzimy efekty. Na pierwszym CFN niedoświadczony Sebastian Nowicki wskoczył w ostatniej chwili do walki wieczoru i chociaż przegrał, to na pewno nie żałował swojej decyzji. Trzeba iść tą drogą, by w przyszłości z dumą patrzeć na polskich zawodników w najlepszych organizacjach na świecie - zakończył Makówka.



Gala CFN 10 już 26 kwietnia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Karta walk CFN 10:

K1: Patryk Kłak - Oleksandr Zosymov

MMA: Rożenko Robert - Bartosz Kwiatkowski

Cage boxing: Baczyńska Natalia Klara Piętak

K1: Jesiołowski Robert - Jabłonka Dariusz

MMA: Brajan Przysiwek - Bartek Bielawski

MMA: Popowicz Małgorzata - Julia Ratajczak

MMA: Baziak Daniel - Koniarski Tomasz

MMA semi-pro: Bocheński Mateusz - Adrian Kamiński

MMA semi-pro: Kulczycki Oskar - Nowicki Sebastian

MMA semi-pro: Przebieracz Adam - Bartek Mikołajczyk

