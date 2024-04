Co za nokaut na gali UFC! Jednym kopnięciem powalił rywala (WIDEO)

Bahamondes od początku walki dobrze prezentował się w oktagonie. Zawodnik rodem z Chile dominował w klatce i bez większych problemów odpierał ataki oponenta, który od czasu do czasu próbował go zaskoczyć, wyprowadzając serie ciosów. Mimo to Chilijczyk zachował zimną krew.

ZOBACZ TAKŻE: Jest pierwsze zwycięstwo Polaka w UFC!

Pierwsze poważne problemy Amerykanina rozpoczęły się na niecałe trzy minuty przed zakończeniem pierwszej rundy. To właśnie wtedy zawodnik z Ameryki Południowej przywarł rywala to klatki. Już wydawało się, że Bahamondes zakończy pojedynek, ale Giagos był w stanie uwolnić się z mocnego uścisku rywala.

Chilijczyk jednak nie zwalniał tempa. Na półtorej minuty przed końcem tej części starcia wyprowadził bardzo celne kopnięcie. Uderzony w głowę zawodnik ze Stanów Zjednoczonych padł na deski. Sędzia, który prowadził ten pojedynek, od razu wkroczył do akcji i zakończył starcie.

Skrót walki Ignacio Bahamondes - Christos Giagos: