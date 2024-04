Czas na pierwszą w historii galę KSW we Francji. Polska organizacja zawitała do Paryża, gdzie odbędzie się wydarzenie z numerem 93. W walce wieczoru dojdzie do walki regularnego mistrza wagi lekkiej Salahdine'a Parnasse'a z tymczasowym czempionem tej dywizji Valeriu Mirceą. Ponadto na gali wystąpi m.in. Marian Ziółkowski, który skrzyżuje rękawice z Wilsonem Varelą. Relacja live i wyniki na żywo gali KSW 93 w Paryżu na Polsatsport.pl.

Niewątpliwie największą gwiazdą sobotniego wydarzenia będzie Parnasse (18-2, 2 KO, 7 Sub). Francuz po raz pierwszy pod szyldem KSW wystąpi przed własną publicznością. 26-latek aktualnie dzierży dwa tytuły mistrzowskie - w kategorii piórkowej i lekkiej. Na KSW 93 będzie bronił drugiego z nich. Pas spróbuje mu odebrać Mircea (30-8-1, 12 KO, 13 Sub). Mołdawianin w lutym pokonał Leo Brichtę i sięgnął po tytuł tymczasowego mistrza. Stało się wówczas jasne, że konieczne będzie doprowadzenie do pojedynku unifikacyjnego.

Karta walk gali w Paryżu została skonstruowana w taki sposób, aby przede wszystkim wzbudzić zainteresowanie wśród francuskich kibiców. Wystarczy wspomnieć, że podczas wydarzenia do klatki wejdzie tylko dwóch Polaków - Marian Ziółkowski (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub), który zmierzy się z Wilsonem Varelą (11-5, 4 KO, 4 Sub) oraz Artur Szczepaniak (10-2, 6 KO, 2 Sub), który stoczy bój z Madrasem Fleminasem (12-5, 6 KO, 1 Sub). Pozostała część karty to głównie starcia z udziałem lokalnych bohaterów.

Szczególnie ciekawie zapowiada się wspomniany pojedynek Ziółkowskiego z Varelą. "Golden Boy" wraca do klatki po dłuższej przerwie. Przypomnijmy, że zawodnik z Warszawy miał wystąpić na KSW Collosseum II na PGE Narodowym. Miał wówczas zmierzyć się z Parnassem. Niestety, podczas rozgrzewki Ziółkowski doznał poważnej kontuzji kolana, która uniemożliwiła mu występ na hitowej gali. Jego rywalem w Paryżu będzie Varela, który w ostatnim czasie pewnie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W ostatniej walce szybko uporał się z Sebastianem Rajewskim.

Relacja live i wyniki na żywo gali KSW 93 w Paryżu na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse (18-2, 2 KO, 7 Sub) - Valeriu Mircea (30-8-1, 12 KO, 13 Sub)

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) - Wilson Varela (11-5, 4 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak (10-2, 6 KO, 2 Sub) - Madars Fleminas (12-5, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martínek (10-5, 6 KO, 1 Sub) - Prince Aounallah (18-11, 9 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Laïd Zerhouni (12-8 1NC, 4 KO, 7 Sub) - Boubacar Niakaté (9-5, 6 KO)

73 kg/161 lb: Francisco Barrio (12-3, 2 KO, 8 Sub) - Aymard Guih (17-13-1, 3 KO, 7 Sub)

61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes (10-3, 2 KO, 4 Sub) - Kenji Bortoluzzi (11-5, 2 KO, 5 Sub)

72 kg/159 lb: El Hadji Ndiaye (5-2, 1 KO) - Nicolae Bivol (3-0, 1 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Sandra Succar (3-0, 1 KO) - Flore Hani (6-3)