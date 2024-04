Iga Świątek wygrała! Polska na prowadzeniu

Świątek bardzo szybko przełamała przeciwniczkę i choć też "straciła" swój serwis, to natychmiast wróciła na swoim wysoki poziom. Zwycięstwo 6:3 w pierwszym secie nikogo nie mogło więc dziwić.

Druga partia również toczyła się po myśli Polki, która błyskawicznie przełamała Szwajcarkę i to dwukrotnie. Zakończenie meczu było więc kwestią czasu. Waltert zdołała uniknąć porażki do zera, ale nie zmieniło to faktu, że Świątek wygrała zasłużenie w dwóch setach.

Świątek - Waltert. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Waltert nie był więc niespodzianką. Polka wygrała 6:3, 6:1 i wyprowadziła Polskę na prowadzenie w rywalizacji ze Szwajcarią.



W kolejnym spotkaniu Magdalena Fręch zmierzy się z Celine Naef.

Polsat Sport