Polsat Sport pokaże jubileuszową galę UFC 300 w nocy z 13 na 14 kwietnia

Na to wydarzenie fani mieszanych sztuk walki z całego świata czekają z wypiekami na twarzy. W nocy z soboty na niedzielę w Las Vegas odbędzie się jubileuszowa gala spod znaku największej organizacji MMA na świecie. Na UFC 300 do oktagonu wejdzie cała plejada najlepszych zawodników i zawodniczek, a kibice będą świadkami dwóch pojedynków o pasy mistrzowskie. Transmisja w Polsacie Sport będzie dostępna także za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Polsat Sport pokaże wszystkie pojedynki karty głównej gali UFC 300, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będzie legendarny duet sprawozdawców: Andrzej Janisz i Łukasz „Juras” Jurkowski. Transmisja rozpocznie się o godzinie 4:00 w nocy z soboty na niedzielę i będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Dwie walki mistrzowski na UFC 300

Widzowie Polsatu Sport obejrzą komplet pięciu najbardziej ekscytujących walk gali UFC 300, w tym dwie mistrzowskie. W głównej walce wieczoru mistrz wagi półciężkiej, Alex Pereira, zmierzy się z najwyżej notowanym zawodnikiem tej dywizji, Jamahalem Hillem. Dla Brazylijczyka będzie to pierwsza obrona tytułu wywalczonego zaledwie pół roku temu. Z kolei Amerykanin spróbuje odzyskać pas, który musiał zwakować latem 2023 z powodu kontuzji. Tą walkę ze szczególną uwagą śledzić będzie Jan Błachowicz. Polak to aktualnie numer 4 w rankingu wagi półciężkiej, a jego celem jest powrót na tron UFC, na którym zasiadał między 2020 i 2021 rokiem. Pojedynek Pereira – Hill poprzedzi inne mistrzowskie starcie i choć wezmą w nim udział dwie zawodniczki z Chin, to tu także nie zabraknie polskiego akcentu. Wszystko za sprawą pasa mistrzyni wagi słomkowej, który będzie stawką tego pojedynku i który wcześniej należał do Joanny Jędrzejczyk. Obecnie dzierży go Zhang Weili, dla której starcie z rodaczką Yan Xiaonan będzie próbą obrony tytułu.

Plejada topowych zawodników UFC

Pozostałe pojedynki karty głównej gali UFC 300 zapowiadają się równie ekscytująco, co walki o pasy. Wszystko za sprawą biorących w nich udział zawodników, którzy także znają smak mistrzostwa. Aktualny numer dwa w rankingu wagi lekkiej, Justin Gaethje, zmierzy się z wiceliderem rankingu wagi piórkowej, Maxem Hollowayem. Z kolei zajmujący pierwsze miejsce w zestawieniu zawodników wagi lekkiej Charles Oliveira sprawdzi się w starciu z numerem cztery tej dywizji, Armanem Tsarukyanem. Dwaj ostatni to bezpośredni konkurenci Mateusza Gamrota, który także mierzy występuje w tej kategorii wagowej i podobnie jak wymienieni rywale, celuje w mistrzostwo.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl