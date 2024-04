Przed nami wielki jubileusz organizacji UFC. Już w najbliższy weekend w Las Vegas odbędzie się gala UFC 300. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do podsumowania ponad 30-letniej historii amerykańskiego giganta. Nie zabraknie również fantastycznie zapowiadających się pojedynków. Kto walczy na UFC 300? Oto naszpikowana gwiazdami karta walk UFC 300.

Długo trwały spekulacje na temat tego, kto wystąpi w main evencie historycznej gali. Naturalnym kandydatem wydawał się Conor McGregor. Powrót Irlandczyka do oktagonu jednak się przeciągnął i najprawdopodobniej zobaczymy go ponownie dopiero latem. Natomiast kontuzja uniemożliwiła występ innej wielkiej gwieździe organizacji Jonowi Jonesowi. Ostatecznie UFC postawiło na inne rozwiązanie.

W walce wieczoru UFC 300 zobaczymy starcie, którego stawką będzie tytuł mistrza kategorii półciężkiej. Mistrz Alex Pereira skrzyżuje rękawice z byłym czempionem Jamahalem Hillem. Przypomnijmy, że Amerykanin zwakował pas latem zeszłego roku z powodu kontuzji. Kilka miesięcy później po pozbawiony właściciela tytuł sięgnął "Poatan". Teraz nadszedł czas, aby rozstrzygnąć, kto jest najlepszym zawodnikiem w dywizji do 205 funtów.

Starcie Pereira - Hill nie będzie jedyną walką mistrzowską na gali w Las Vegas. W co-main evencie Chinka Zhang Weili stoczy bój ze swoją rodaczką Yan Xiaonan. Na szali znajdzie się pas mistrzowski w wadze słomkowej pań. Wcześniej o tytuł BMF zawalczą Justin Gaethje i Max Holloway. Znając style walki obu zawodników, zapowiada się fenomenalne widowisko. Niezwykle interesująco zapowiada się pojedynek Charles Oliveira kontra Arman Tsarukyan. Wszystko wskazuje na to, że to starcie wyłoni kolejnego pretendenta do tytułu w mocno obsadzonej kategorii lekkiej. Kartę główną otworzy walka wschodzącej gwiazdy UFC, utalentowanego zapaśnika Bo Nickala z Codym Brundagem.

Z kolei karta wstępna również naszpikowana jest mocnymi nazwiskami. Wystarczy wspomnieć, że znajdą się tam chociażby takie walki jak Prochazka - Rakić, Holm - Harrison, Green - Miller czy Figueiredo - Garbrandt.

Transmisja karty głównej gali UFC 300 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta walk UFC 300. Kto walczy?

Karta walka (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



205 lb: Alex Pereira (9-2) - Jamahal Hill (12-1) – o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej

115 lb: Weili Zhang (24-3) - Xiaonan Yan (17-3) – o pas mistrzowski w kategorii słomkowej

155 lb: Justin Gaethje (25-4) - Max Holloway (25-7) – o pas BMF

155 lb: Charles Oliveira (34-9) - Arman Tsarukyan (21-3)

185 lb: Bo Nickal (5-0) - Cody Brundage (10-5)

Karta wstępna (02:00):



205 lb: Jiri Prochazka (29-4-1) - Aleksandar Rakic (14-3)

145 lb: Calvin Kattar (23-7) - Aljamain Sterling (23-4)

135 lb: Holly Holm (15-6) - Kayla Harrison (16-1)

145 lb: Sodiq Yusuff (13-3) - Diego Lopes (23-6)

Karta przedwstępna (00:00):

155 lb: Jalin Turner (14-7) - Renato Moicano (18-5-1)

115 lb: Jessica Andrade (25-12) - Marina Rodriguez (17-3-2)

155 lb: Bobby Green (31-15-1) - Jim Miller (37-17)

135 lb: Cody Garbrandt (14-5) - Deiveson Figueiredo (22-3-1)