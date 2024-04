W kolejnym odcinku magazynu Cafe Futbol rozmowy ekspertów Polsatu Sport i zaproszonych gości będą dotyczyć nowego trenera Legii Warszawa Goncalo Feio oraz perspektyw, jakie rysują się przed polskimi klubami w przyszłym sezonie europejskich pucharów. Transmisja TV i stream online magazynu Cafe Futbol od godziny 11:00 w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Tematem numer jeden w polskiej piłce nożnej była w ostatnich dniach zmiana trenera w Legii Warszawa. Posadę stracił Kosta Runjaić, a jego następcą został Goncalo Feio. Zaledwie 34-letni Portugalczyk, który do 18 marca tego roku prowadził pierwszoligowy Motor Lublin, jest uważany za kontrowersyjną postać, ale też za trenera niezwykle zaangażowanego w swoją pracę.

Z rozmowy o nowym szkoleniowcu stołecznego klubu przejdziemy do dyskusji o polskich klubach w europejskich pucharach. Przyjrzymy się ligowemu rankingowi UEFA, w którym Polska zajmuje obecnie 21. miejsce. Co oznacza taka pozycja dla klubów Ekstraklasy w sezonie 2024/2025, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji? Dodajmy, że wymienione rozgrywki za kilka miesięcy będą się już toczyć w nowej formule, znacznie bardziej niż obecnie przypominającej zmagania ligowe. Najpierw trzeba będzie jednak awansować do "fazy ligowej", a w poprzednich latach nasze drużyny często rozczarowywały w rundach wstępnych.

Na koniec połączymy się z Gdańskiem przed meczem 27. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Lechią oraz Bruk Betem Termalicą Nieciecza, i porozmawiamy z trenerem gości Marcinem Broszem. Jego zespół nie będzie faworytem spotkania z gdańszczanami - zajmuje pozycję w dolnej części tabeli, podczas gdy Lechia walczy o powrót do ekstraklasy.

Gośćmi Bożydara Iwanowa będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Cezary Kowalski oraz trener Stali Mielec Kamil Kiereś.

Cafe Futbol, jak zawsze, w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

