W sobotę możemy już poznać pierwszych półfinalistów PlusLigi. O awans Jastrzębski Węgiel powalczy z Indykpolem AZS Olsztyn, a Aluron CMC Warta Zawiercie z PSG Stalą Nysa. Które zespoły awansują do najlepszej czwórki sezonu? Gdzie obejrzeć ćwierćfinały PlusLigi? Transmisja TV i stream online ćwierćfinałów PlusLigi.

Sobotnią ćwierćfinałową rywalizację rozpoczną zawodnicy z Jastrzębskiego Węgla i Indykpolu AZS. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski pewnie wygrali w Hali Urania. Mecz lepiej rozpoczęli jastrzębianie (2:5), ale gospodarze szybko wyrównali. Później gra toczyła się przy minimalnej przewadze gości aż do stanu 16:18. Wówczas nastąpiła kluczowa dla losów seta pięciopunktowa seria zawodników Jastrzębskiego Węgla (16:23), która dała im zwycięstwo w partii 25:18.

Drugą odsłonę od mocnego uderzenia rozpoczęli goście (1:6, 2:10). Po takim wstępie siatkarze z Olsztyna nie byli w stanie nawiązać walki ze skutecznie grającymi rywalami, na dodatek popełniali sporo błędów i przegrali 16:25. W ostatnim secie zawodnicy Indykpolu zdołali utrzymać przewagę do stanu 11:9. Wtedy jastrzębianie ponownie zaprezentowali serię sześciu punktów wygranych z rzędu. Zdobytą przewagę utrzymali już do końca (25:19) i objęli prowadzenie w rywalizacji do dwóch zwycięstw (1:0).

Bliżej półfinału PlusLigi są również zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy w premierowym spotkaniu fazy play-off pokonali PSG Stal 3:0. Od początku pierwszego seta lepiej spisywali się siatkarze z Nysy (7:4), którzy rozkręcali się z akcji na akcję i w pewnym momencie odskoczyli na sześć "oczek" – po ataku Macieja Muzaja prowadzili 17:11. W końcówce zawiercianie zabrali się do odrabiania strat. Złapali kontakt, gdy asa posłał Mateusz Bieniek (22:21), a odrobili straty po punktowej zagrywce Karola Butryna. Seta zakończyła rywalizacja na przewagi, zakończona na korzyść ekipy z Zawiercia (28:26).

Druga partia wyglądała podobnie. Od prowadzenia rozpoczęli gospodarze (7:4), którzy długo nie nacieszyli się takim rezultatem, bo rywale po wygraniu sześciu akcji z rzędu wypracowali przewagę (14:11). Siatkarze Stali ruszyli do odrabiania strat, dopięli swego (19:19), ale końcówka to dominacja ekipy z Zawiercia. Skuteczne ataki gości i błędy nysan przesądziły o wygranej Aluronu (25:19). Trzecia partia od pierwszej piłki była zdominowana przez zawodników Michała Winiarskiego. Mecz skutecznym atakiem zakończył Mateusz Bieniek (25:19).

Plan sobotnich ćwierćfinałów PlusLigi. Transmisja TV i stream online

Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn, 14:45 Polsat Sport

Aluron CMC Warta Zawiercie - PSG Stal Nysa, 17:30 Polsat Sport