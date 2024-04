Jednostronny mecz w Szczecinie. Chemik bliżej mistrzostwa!

Początek tego spotkania zapowiadał gładkie zwycięstwo gospodyń, które szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie (11:6). Siatkarki z Podkarpacia wzięły się za odrabianie strat, ale szło im to bardzo mozolnie. W końcu zmniejszyły różnicę do dwóch punktów, a gra w końcówce zaczęła się na nowo (20:19). Niestety dla Rysic, sił wystarczyło im tylko na pogoń za rywalkami. Po 20. punkcie ich skuteczność drastycznie spadła, a kto jak kto, ale ośmiokrotne mistrzynie Polski (od czasów założenia PLPS) potrafiły to wykorzystać.

W drugiej partii Rysice wyciągnęły wnioski i nie dały rywalkom odskoczyć. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Rzeszowianki znów dały się "złapać" w niewygodnym ustawieniu, tyle że kilka akcji później. Trzy "oczka" zdobyte z rzędu wystarczyły, by gospodynie zaczęły grać z większym spokojem. Krótka chwila przestoju ponownie kosztowała zespół Stephane'a Antigi utratą seta.

Kolejna partia - kolejny wyrównany początek. I - niestety dla gości - kolejna strata w w połowie seta. Policzanki w każdej odsłonie potrafiły "rozgryźć" rozgrywającą rywalek, stawiały skuteczny pasywny blok i tworzyły okazje do kontr. Większość z nich kończyła się punktem. Rzeszowiankom brakowało przede wszystkim skutecznej gry w obronie. Wielokrotnie były blisko podbicia piłki, ale siła ataku okazywała się zbyt duża. W dzisiejszym spotkaniu Chemik był zespołem lepszym i zasłużenie wygrał.

Grupa Azoty Chemik Police - PGE Rysice Rzeszów 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Saliha Sahin, Agnieszka Korneluk, Elizabet Inneh-Varga, Monika Fedusio, Iga Wasilewska - Grajber-Nowakowska (libero) – Martyna Łukasik, Dominika Pierzchała, Natalia Mędrzyk

PGE Rysice Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Amanda Coneo, Weronika Centka - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Anna Obiała, Gabriela Makarowska-Kulej, Wiktoria Kowalska, Magda Kubas (libero).