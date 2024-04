Tak wyglądał finał Tauron Ligi. Skróty wszystkich meczów

Biorąc pod uwagę wagę tych spotkań, kibice liczyli na widowisko stojące na wysokim poziomie, starcia pełne walki, emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Tak się jednak nie stało, a policzanki zamknęły rywalizację w trzech meczach.

Na otwarcie w Szczecinie Chemik pokazał siatkarkom Stephane'a Antigi, że mimo trudnej sytuacji finansowej nie zamierza się poddać i o mistrzostwo będzie walczył do ostatniej piłki. Konsekwentna i cierpliwa gra się opłaciła i gospodynie postawiły pierwszy z trzech kroków w kierunku mistrzostwa.

Drugi mecz w Rzeszowie miał być szansą dla "Rysic" na wyrównanie stanu tej rywalizacji. Tak się jednak nie stało. Policzanki przejechały kilkaset kilometrów, by na Podpromiu dać gospodyniom kolejną lekcję siatkówki. Tym razem porażka bolała jeszcze bardziej, bo przed własną publicznością.

Kropkę nad "i" zwyciężczynie fazy zasadniczej postawiły we własnej hali. Początkowo dały się zaskoczyć rywalkom, które rzuciły wszystkie siły na parkiet, nie mając już nic do stracenia. To wystarczyło jednak tylko na jednego seta, bo później na swój wysoki poziom wróciły siatkarki Chemika. Dobiły rywalki i zasłużenie wzniosły Puchar.

To już 11. tytuł policzanek w historii. Co ciekawe, w ciągu ostatnich pięciu lat za każdym razem w finale występował zespół z Rzeszowa, ale nigdy nie sięgnął po końcowy triumf. Zdecydowanie lepszy bilans mają siatkarki z Polic - o złoto walczyły czterokrotnie, zawsze kończąc zwycięstwem.