Bartosz Kwolek to największy nieobecny w ogłoszonej w piątek przez selekcjonera Nikolę Grbicia szerokiej kadrze reprezentacji Polski siatkarzy na 2024 rok. Zawodnik Aluronu CMC Warty Zawiercie ma prawo być rozczarowany decyzją trenera, jednak zamiast wyrażać swój zawód postanowił zwrócić się z apelem do kibiców o wsparcie dla drużyny narodowej w niezwykle ważnym, olimpijskim sezonie.

Kwolek, dwukrotny medalista mistrzostw świata (złoto 2018, srebro 2022), w ostatnich sezonach był powoływany przez Grbicia do szerokiej kadry, choć zarówno w roku 2022, jak i w 2023, nie rozegrał w Biało-Czerwonych barwach zbyt wielu spotkań. W ubiegłym sezonie nie znalazł się w drużynie na turniej finałowy Ligi Narodów oraz na mistrzostwa Europy (obie imprezy Polacy wygrali).

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsi w PlusLidze. To oni decydowali w kluczowych momentach

Obecność pochodzącego z Płocka przyjmującego na 30-osobowej liście powołanych zawodników, którzy w tym roku będą uczestniczyć w zgrupowaniu reprezentacji, wydawała się jednak pewna. Zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach Kwolek spisuje się znakomicie. Z Aluronem zdobył Puchar Polski i zajął drugie miejsce w fazie zasadniczej PlusLigi. Rywalizację z PSG Stalą Nysa w ćwierćfinale rozgrywek rozpoczął od spektakularnego występu - w środę zdobył dla swojej drużyny 21 punktów, grając z 67-procentową skutecznością w ataku.

Gdy dwa dni później okazało się, że jeden z liderów ekipy z Zawiercia nie znalazł uznania w oczach Grbicia, polska siatkarska społeczność zareagowała zdumieniem. Selekcjoner wytłumaczył brak Kwolka tym, że zbyt późno zakończy on sezon klubowy, co nie brzmi zbyt przekonująco biorąc pod uwagę, że przecież w podobnej sytuacji będzie spora grupa zawodników, którzy dostali powołanie.

Inny argument Grbicia jest taki, że w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym, który będzie krótki, dla Kwolka po prostu nie będzie miał miejsca w zespole. - Co nie znaczy, że nie zasługuje on na to, by z nami być. Po prostu, jak mówiłem, bardziej skupiałem się na grupie z zeszłego roku, a czasu jest naprawdę mało. Nie mam go więc tyle, by próbować dać szansę każdemu - powiedział trener Polaków w rozmowie z Polsatem Sport.

Sam Kwolek, zapytany o sprawę przez Sport.pl, stwierdził: - To nie jest odpowiedni moment na mówienie o moich emocjach. Nie ma tu co komentować. Taką decyzję podjął trener. Życzę reprezentacji powodzenia i przełamania tej ćwierćfinałowej klątwy w igrzyskach. Dla dobra całej polskiej siatkówki.

W sobotę utytułowany siatkarz (z kadrą Polski sięgnął po dwa medale MŚ, dwa w Lidze Narodów i jeden w Pucharze Świata) zamieścił utrzymany w podobnym tonie wpis na swoim instagramowym profilu. W relacji insta story poprosił wszystkich kibiców, by "wspierali chłopaków w tym ważnym sezonie kadrowym, kibicowali i zaufali w ich ciężką pracę".

"Gra tam wielu moich bardzo dobrych kumpli i wiem, że zrobią wszystko, żeby przywieźć upragniony krążek IO do Polski" - dodał.

Instagram.com/kwolek.bartosz

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 29 kwietnia w Spale. Pierwszy mecz nasi siatkarze zagrają 15 maja w Katowicach, przeciwko reprezentacji Niemiec. 22 maja zaczną występy w Lidze Narodów - w tureckiej Antalyi zmierzą się z drużyną Stanów Zjednoczonych, a w kolejnych dniach z Kanadą, Holandią oraz Słowenią.

Najważniejszą imprezą sezonu będą dla Biało-Czerwonych Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Olimpijski turniej siatkarzy wystartuje 27 lipca. Do Francji Grbić zabierze dwunastu zawodników i jednego rezerwowego.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport