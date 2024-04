"To nie jest odpowiedni moment". Kwolek komentuje brak powołania

Dwa lata temu siatkarscy kibice również czuli rozczarowanie, gdy trener Grbić nie powołał do kadry Fabiana Drzyzgi i Michała Kubiaka. W tym roku wielkim nieobecnym jest Bartosz Kwolek. Przyjmujący jeszcze rok temu został wybrany przez Serba do swojej drużyny, jednak kontuzja barku a potem ślubne przygotowania spowodowały, że siatkarz finalnie nie pojawił się na boisku w biało-czerwonej koszulce. W tym roku również do tego nie dojdzie.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy mecz o brąz rozstrzygnięty! Kto bliżej medalu w Tauron Lidze?

Kwolek w rozmowie z portalem Sport.pl skomentował zaistniałą sytuację.

- To nie jest odpowiedni moment na mówienie o moich emocjach. Nie ma tu co komentować. Taką decyzję podjął trener. Życzę reprezentacji powodzenia i przełamania tej ćwierćfinałowej klątwy w igrzyskach. Dla dobra całej polskiej siatkówki - powiedział przyjmujący.

Trener Grbić również uzasadnił brak powołania dla Kwolka.

- Jednym z powodów, dla których zabrakło w kadrze Bartosza Kwolka i Rafała Szymury jest fakt, że skończą oni sezon zbyt późno. Gdy będą mogli rozpocząć przygotowania z kadrą, będę miał już w kadrze ośmiu innych przyjmujących. Niemożliwe jest, aby dać szansę każdemu i trenować z każdym zawodnikiem. Sezon jest bardzo krótki, zaczynamy grać od razu i wiem, że takie decyzje podejmują również inni selekcjonerzy. Od razu rozpoczynają ze swoim najsilniejszym zestawieniem, aby stworzyć team i jak najlepiej przygotować swój zespół - powiedział selekcjoner w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg.

Wybrana trzydziestka również nie jest przypadkowa.

- Chcę pojechać do Paryża z zespołem, z którym głównie współpracowałem przez ostanie dwa sezony, a zwłaszcza tymi zawodnikami z zeszłego sezonu - pokreślił szkoleniowiec.

Polscy siatkarze rywalizację w Lidze Narodów rozpoczną 22 maja - w Antyli podejmą reprezentację Stanów Zjednoczonych. W Turcji "Biało-Czerwoni" zmierzą się jeszcze z Kanadyjczykami, Holendrami i Słoweńcami. Potem nasza kadra przeniesie się do Japonii, a rywalizację w zasadniczej części turnieju zakończy w Słowenii. Turniej finałowy tegorocznej Siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie od 27 do 30 czerwca. "Biało-Czerwoni" jako gospodarz imprezy są pewni miejsca w najlepszej ósemce. Polscy siatkarze będą bronić w Łodzi wywalczonego w minionym roku tytułu.