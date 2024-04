Na początku pierwszy set był wyrównany i udało się go rozstrzygnąć dopiero w końcowej fazie. ŁKS prowadził już 20:19, i dzięki zdobyciu czterech punktów z rzędu, wywalczył piłkę setową - wygrał 25:20.

ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić: Te igrzyska będą najmocniejsze w historii

Do połowy drugiej partii prowadziła Radomka, ale znów ŁKS Commercecon zaprezentował serię siedmiu punktów z rzędu (20:16) i do końca utrzymał przewagę. Trzeci set nieoczekiwanie wygrały zawodniczki z Radomia (25:21), co mocno zmotywowało łodzianki, które w ostatniej partii rozgromiły przeciwniczki 25:14.

ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom. Gdzie obejrzeć? O której mecz?

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.