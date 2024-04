Tego mogliście nie wiedzieć o Annie Lewandowskiej! 

Anna Lewandowska to zdecydowanie najpopularniejsza polska WAG. Żona kapitana reprezentacji Polski, choć niemal non stop znajduje się w blasku reflektorów, ma kilka sekretów, o których nie wiedzą wszyscy!

Bohaterska krewna

Anna Lewandowska, z domu Stachurska, może być dumna z jednej ze swoich przodkiń. Jej cioteczna prababcia, Stanisława Leszczyńska, przeszła do historii jako więźniarka i położna w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Leszczyńska, mimo wyraźnego zakazu ze strony oprawców, przyjęła około 3000 porodów. Swoją historię opisała w pracy "Raport położnej z Oświęcimia".



Historię Leszczyńskiej w książce oraz filmie opisała Maria Stachurska, matka Lewandowskiej, dla której legendarna położna była ciotką. Żona kapitana reprezentacji Polski, pojawiła się na uroczystej premierze książki.

Lewandowska i SIBO

Choć w mediach społecznościowych Lewandowska wygląda na okaz zdrowia, to prawda jest nieco inna. Żona piłkarza od lat boryka się z przykrą chorobą, jaką jest SIBO – zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Zbyt duża liczba bakterii w jelicie powoduje problemy z trawieniem i przyswajaniem pokarmów, co może prowadzić do niedoborów niezbędnych witamin, a nawet do niedożywienia.



O swojej dolegliwości Lewandowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych w październiku 2023 roku. Żona kapitana reprezentacji Polski otwarcie opowiedziała o swoim problemem, a pod jej postem rozgorzała dyskusja kobiet, które również zmagają się z tym schorzeniem.

SIBO to z pewnością jedna z przyczyn, dla których Lewandowska tak skrupulatnie dba o swoją dietę. Oczywiście, pomaga jej to w utrzymaniu odpowiedniej formy i dobrego samopoczucia, ale walka z nieprzyjemnymi objawami, jakie niesie ze sobą zespół rozrostu bakteryjnego jelita z całą pewnością jest kolejnym powodem, dla którego żona "Lewego" pilnuje tego, co trafia na jej talerz.

Lewandowska za kamerą

Anna Lewandowska uwielbia fotografię i sama często chwyta za aparat, by uchwycić ważne momenty z życia jej rodziny. Z racji swojej pozycji i popularności niezwykle często jest także bohaterką kampanii reklamowych dużych firm, dla których współpraca z taką ambasadorką to niemal pewna trampolina do błyskawicznego wzrostu.



Ciekawostką jest jednak fakt, że Lewandowska w przeszłości marzyła o tym, by znaleźć się po drugiej stronie obiektywu i poważnie myślała o karierze w kinematografii – była o krok od egzaminów do szkoły filmowej.

Nie ma w tym jednak nic dziwnego czy absurdalnego, bowiem rodzinny dom Lewandowskiej to kuźnia artystycznych talentów. Jej matka, Maria, to realizatorka filmowa, producentka telewizyjna, redaktorka programowa i pisarka. Z kolei ojciec, Bogusław, jest operatorem filmowym, który jest autorem zdjęć do słynnych filmów Marka Koterskiego – "Ajlawju" i "Nic Śmiesznego".



Artystyczną ścieżką wytyczoną przez rodziców podążył brat Anny, Piotr, który jest absolwentem warszawskiej ASP.

