Wiślackie derby na remis. Gol w końcówce uratował "Białą Gwiazdę"

W sobotnim meczu 27. kolejki Fortuna 1 Ligi ekipa Wisły Płock zremisowała na własnym boisku z Wisłą Kraków 1:1. Goście strzelili wyrównującego gola w 89. minucie rywalizacji. Dla "Białej Gwiazdy" to trzeci mecz ligowy z rzędu bez wygranej.

Wisła Kraków ostatni raz cieszy się ze zwycięstwa w Fortuna 1 Lidze w połowie marca, kiedy pokonała u siebie Miedź Legnica 2:0. Od tamtej pory ekipa ze stolicy Małopolski poniosła dwie porażki - w Głogowie z Chrobrym 2:3 oraz u siebie z Motorem Lublin 1:3, licząc na przełamanie w Płocku.

Z kolei "Nafciarze" przystąpili do sobotniej rywalizacji po triumfie nad GKS-em Tychy 1:0.

Oba zespoły aspirują do gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, toteż bezpośrednia konfrontacja zapowiadała się arcyciekawie. Kibice na trafienia musieli jednak czekać do drugiej połowy.

Zaczęli gospodarze. W 58. minucie na listę strzelców wpisał się Fryderyk Gerbowski. I gdy wydawało się, że płocczanie dowiozą cenne zwycięstwo, w 89. minucie do wyrównania doprowadził Igor Sapała.

Obie ekipy drugi raz w tym sezonie podzieliły się punktami. Wydaje się, że taki wynik nie zadowala ani jednych, ani drugich.

Wisła Płock - Wisła Kraków 1:1 (0:0)

Bramki: Gerbowski 58 - Sapała 89

Skrót meczu Wisła Płock - Wisła Kraków: