Lech skompromitował się z beniaminkiem. Bolesna porażka

Gospodarze od pierwszego gwizdka ruszyli do ataku i już w 3. minucie mogli objąć prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelał Wojciech Hajda, ale ustawiony na linii bramkowej Barry Douglas wybił piłkę.

Chwilę później było już 1:0 dla Puszczy. Kamil Zapolnik skutecznie powalczył o piłkę, podał do Hajdy, który oddał mocny strzał. Bartosz Mrozek sparował piłkę, ale prosto pod nogi Jordana Majchrzaka, który już bez problemów umieścił ją w siatce. To był pierwszy gol w ekstraklasie wypożyczonego z AS Roma napastnika.

Gospodarze nie zamierzali na tym poprzestać i w 23. minucie prowadzili już 2:0. Jakub Serafin precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego, a Artur Craciun strzałem głową pokonał Bartosz Mrozka.

Dwa stracone gole nie pobudziły Lecha do lepszej gry. Beniaminek dość umiejętnie radził sobie z atakami poznaniaków.W przerwie trener Lecha Mariusz Rumak dokonał dwóch zmian, ale nie wpłynęło to na lepszą jakość gry. Ataki poznaniaków były wolne i schematyczne.

Dopiero w 87. minucie Lech zdołał zaskoczyć defensywę Puszczy. Mikael Ishak zdobył kontaktową bramkę popisując się efektowym strzałem z woleja.

W doliczonym czasie gry Ishak oddał kolejny grźny strzał, ale nie trafił w bramkę. To było wszystko na co w tym meczu było stać Lecha.

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań 2:1 (2:0)

Bramki: Jordan Majchrzak 7, Artur Craciun 23 - Mikael Ishak 87