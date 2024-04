Ćwierćfinały PlusLigi: Wyniki i skróty meczów. Kto awansował?

Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i Projekt Warszawa wywiązały się z roli faworytów, meldując się w półfinałach PlusLigi. Problemy mieli jedynie warszawianie, którzy awans wywalczyli w złotym secie.

Jastrzębski Węgiel wyeliminował Indykpol AZS Olsztyn. Mistrzowie Polski i triumfatorzy fazy zasadniczej pewnie wygrali na wyjeździe 3:0, a w bardziej wyrównanym meczu rewanżowym pokonali rywali u siebie 3:1.

Aluron CMC Warta Zawiercie uporał się z PSG Stalą Nysa. Po wygranej 3:0 na wyjeździe, w rewanżowym spotkaniu podopieczni trenera Michała Winiarskiego mieli jednak spore problemy. Przegrywali już 0:2 i siatkarze z Nysy potrzebowali tylko jeszcze jednej zwycięskiej partii, by doprowadzić do złotego seta. Ostatecznie zawiercianie zdołali triumfować 3:2.

Asseco Resovia, która wygrała na wyjeździe z Treflem Gdańsk 3:2, nie miała większych kłopotów w rewanżu. Drużyna z Rzeszowa już do końca sezonu musi sobie poradzić bez lidera zespołu, francuskiego atakującego Stephena Boyera, który w pierwszym meczu doznał kontuzji kostki. W niedzielę udanie zastąpił go Jakub Bucki i rzeszowianie przypieczętowali awans do półfinału zwycięstwem 3:1.

Najbliżej niespodzianki było w Warszawie. Siatkarze Projektu, którzy pierwsze starcie wygrali 3:1, w meczu u siebie zaprezentowali się bardzo źle na tle znakomicie dysponowanej i mocno zmotywowanej ekipy z Lublina. LUK triumfował 3:0, co oznaczało, że półfinalistę z tej pary wyłoni złoty set. W nim warszawianie spisali się o wiele lepiej, wygrali 15:12 i zameldowali się w najlepszej czwórce.

Półfinałowa rywalizacja będzie rozgrywana takim samym systemem jak ćwierćfinały. Początek w środę 17 kwietnia, rewanżowe spotkania zaplanowano na sobotę 20 kwietnia.

Ćwierćfinały PlusLigi – mecze, wyniki, skróty:

2024-04-10: Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

2024-04-13: Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (21:25, 25:14, 25:13, 25:23)

Awans: Jastrzębski Węgiel

2024-04-10: PSG Stal Nysa – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (26:28,19:25,19:25)

2024-04-13: Aluron CMC Warta Zawiercie – PSG Stal Nysa 3:2 (23:25, 20:25, 25:15, 25:21, 15:9)

Awans: Aluron CMC Warta Zawiercie

2024-04-11: Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa 1:3 (25:16, 13:25, 19:25, 19:25)

2024-04-14: Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (20:25, 22:25, 19:25); złoty set – 15:12

Awans: Projekt Warszawa

2024-04-11: Trefl Gdańsk – Asseco Resovia 2:3 (19:25, 27:25, 25:23, 16:25, 11:15)

2024-04-14: Asseco Resovia – Trefl Gdańsk 3:1 (26:28, 25:23, 25:14, 25:16).

Awans: Asseco Resovia.

