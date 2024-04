Dwukrotna mistrzyni świata musiała zakończyć karierę w wieku 23 lat

Varvara Subbotina, dwukrotna mistrzyni świata w pływaniu synchronicznym, została zmuszona do przedwczesnego zakończenia kariery w wieku zaledwie 23 lat.

O tym, że utytułowana zawodniczka nie będzie już startowała, jako pierwsza poinformowała kilka dni temu jej trenerka, Tatiana Danczenko. W rozmowie z agencją TASS podkreślała ona jednak, że decyzja podopiecznej była dla niej sporym zaskoczeniem i zastanawiała się nawet, czy Subbotina nie podjęła jej ze względu na wykluczenie Rosjan z imprez rangi międzynarodowej.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w pływaniu: Rosjanki ponownie ze złotem w pływaniu synchronicznym

- Nie sądzę, by brak naszej reprezentacji na światowych arenach był głównym powodem tej decyzji, ale mogła to być kropla, która przelała czarę goryczy. Gdyby chciała wrócić do sportu, zawsze będę na nią czekała, ale w tym momencie jej kariera jest skończona - powiedziała Danczenko.

Sama zawodniczka początkowo nie zdradzała, dlaczego zrezygnowała ze sportu. Z kibicami pożegnała się jedynie krótkim komunikatem w mediach społecznościowych.

"To tyle... Moja kariera sportowa dobiegła końca. Nie chce mi się dużo pisać, więc po prostu DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy byli w nią zaangażowani. Wszystkim, którzy wspierali mnie w tej przygodzie" - napisała na Instagramie Subbotina.

23-letnia Rosjanka pod wpływem lawiny pytań od dziennikarzy i kibiców odpowiedziała ostatecznie, co wpłynęło na jej decyzję. Okazało się, że były to... przyczyny zdrowotne.

- Doznałam uszkodzenia błony bębenkowej i lekarze dali mi dwie możliwości: albo zakończę karierę i będę mogła cieszyć się normalnym życiem, albo dalej będę startowała, ale w krótkim czasie całkowicie stracę słuch. Decyzję podjęłam więc bardzo szybko - powiedziała Subbotina, cytowana przez estoński dziennik "Postimees".

Pochodząca z Moskwy pływaczka synchroniczna ma na koncie trzy złote medale mistrzostw Europy i dwa złota mistrzostw świata. Sportsmenka podkreśliła, że ze swoich osiągnięć może być bardzo zadowolona, choć zaznaczyła, iż bardzo żałuje, że nie uda jej się spełnić największego marzenia, jakim był medal igrzysk olimpijskich.