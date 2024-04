Najlepszy przyjmujący mistrzostw świata trafi do PlusLigi? Transfer o krok!

Według doniesień irańskich mediów, nowym zawodnikiem Aluron CMC Warty Zawiercie zostanie najlepszy przyjmujący ubiegłorocznych mistrzostw świata do lat 21, Mobin Nasri Mastanabad. Urodzony w 2003 roku siatkarz dotychczas reprezentował barwy Paykanu Teheran.

Zawiercianie w sobotni wieczór zapewnili sobie awans do półfinału PlusLigi, pokonując w dwumeczu Stal Nysa. Działacze "Jurajskich Rycerzy" nie czekają jednak do końca rozgrywek na budowę drużyny na sezon 2024/2025.

Wiadomo już od jakiegoś czasu, że na stanowisku szkoleniowca Warty pozostanie Michał Winiarski. Wszystko wskazuje również na to, że barwy Zawiercia nadal będą reprezentować Mateusz Bieniek oraz Miłosz Zniszczoł. Blisko przedłużenia kontraktu jest także Bartosz Kwolek.

Klub rozgląda się jednak za wzmocnieniami. Niewykluczone, że do ekipy z województwa śląskiego trafi reprezentant Iranu, Mobin Nasri - donoszą media z tego kraju.

21-letni przyjmujący to jeden z największych talentów irańskiej siatkówki oraz jeden z najlepszych siatkarzy świata młodego pokolenia. W zeszłym roku razem ze swoją reprezentacją sięgnął po mistrzostwo świata do lat 21, pokonując w finale Polaków bez straty set. Nasri dodatkowo otrzymał wyróżnienie dla najlepszego przyjmującego turnieju. Rok wcześniej zdobył brązowy medal mundialu do lat 19.

Nasri ma zatem gigantyczny potencjał, aby w niedalekiej przyszłości stać się siatkarską gwiazdą światowego formatu. W Iranie liczą, że to właśnie ten zawodnik poprowadzi kadrę do medalu igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Być może do tego czasu stanie się również gwiazdą PlusLigi.