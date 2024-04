Naprawdę to powiedziała! Ukraińska gwiazda ostro o Putinie

Od lutego 2022 roku Ukraina musi bronić się przed inwazją Rosji na całym terytorium swojego kraju. Od tamtej pory zginęło mnóstwo niewinnych ludzi, w tym ukraińskich sportowców. Wśród ofiar są również ci najmłodsi.

- Dzieci są mentalnie wyczerpane, zniszczone. Widzą swoich rodziców w ciągłym stresie - przyznała.

Switolina, która stara się zbierać fundusze na pomoc dla Ukrainy, ma duże powody do obaw. Jej rodzina wciąż przebywa w Odessie, która nieustannie jest bombardowana przez Rosjan.

- Ludzie w pewnym sensie przyzwyczaili się do ataków, co jest niemożliwe dla tych, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli tego w swoim życiu. To bardzo, bardzo przykre, co się dzieje - rzekła.

29-latka nie może zaakceptować faktu, że rosyjscy sportowcy będą mogli wziąć udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich.

- Gdzie tu jest sprawiedliwość, skoro ukraińscy sportowcy zamiast przygotowywać się do igrzysk, muszą bronić naszego kraju i naszych żyć? - powiedziała.

Na koniec Switolina została zapytana, co powiedziałaby Putinowi, gdyby miała okazję go spotkać. Odpowiedź była bardzo wymowna...

- Nie negocjuję z terrorystami. Nie ma naprawdę nic, co chciałabym mu powiedzieć - skwitowała