ZAKSA zmagania w fazie zasadniczej zakończyła fatalnie - przegrała sześć meczów z rzędu i spadła z ósmego na dziesiąte miejsce, dając awans do najlepszej ósemki ekipie z Olsztyna. Kędzierzynianie w meczu o "być albo nie być" ulegli Jastrzębskiem Węglowi. W pierwszym secie od początku prowadził mistrz Polski i do końca się to nie zmieniło (25:21). W drugiej odsłonie niespodziewanie role się zamieniły i to jastrzębianie musieli odrabiać starty. Bezskutecznie. Przegrali 20:25. W trzecim i czwartym secie w pełni dominował Jastrzębski Węgiel (25:13, 25:19) i wygrał spotkanie 3:1.

Skra podstawową część sezonu zakończyła na dziewiątej pozycji z przewagą trzech punktów nad niedzielnymi rywalami. W ostatniej kolejce bełchatowianie mierzyli się z Barkomem-Każany Lwów. Pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w końcówce. Przy remisie 25:25 dwa punkty z rzędu wywalczyła Skra i wygrała 27:25. W kolejnej partii gospodarze prowadzili nawet pięcioma "oczkami". Lwowski zespół zdołał zniwelować straty do jednego punktu (23:24), ale piłkę setową wykorzystali przyjezdni (25:23). Ostatni set już w pełni kontrolowała Skra, która wygrała 25:17 i całe spotkanie 3:0.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów: Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek spotkania w niedzielę (14 kwietnia) o godzinie 20:30.