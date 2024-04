Są nowe doniesienia ws. Szczęsnego. Złamanie i operacja!

Wojciech Szczęsny nie będzie miło wspominał sobotniego meczu w Serie A. W końcówce derbowego starcia z Torino bramkarz reprezentacji Polski oberwał z łokcia od Adama Masiny. Zalany krwią dokończył rywalizację, aby po ostatnim gwizdku natychmiast udać się do szpitala. Wiemy już, że doszło do złamania nosa. Konieczna była operacja.

Szczęsny walcząc o górną piłkę, zderzył się z wyskakującym zawodnikiem Torino. Ten uderzył Polaka łokciem prosto w twarz. Bramkarz Juventusu potrzebował opieki służb medycznych. Przez kilka minut był opatrywany na murawie.

Doświadczony golkiper był zdolny kontynuować mecz, który zakończył się bezbramkowym remisem. Po jego zakończeniu natychmiast udał się do szpitala na szczegółowe badania. Więcej informacji na temat jego stanu zdrowia zdradził szkoleniowiec Juventusu, Massimiliano Allegri w rozmowie ze Sky Sports.

- Myślę, że doszło do złamania nosa w dwóch miejscach - zaznaczył.

Z kolei "Tuttosport" donosi, że Szczęsny poddał się operacji, a jego powrót do zdrowia to kwestia doby. Nie zmienia to jednak faktu, że w najbliższych spotkaniach będzie musiał grać w ochronnej masce.

Szczęsny, który 18 kwietnia obchodzi 34. urodziny, jest bramkarzem Juventusu od 2017 roku.