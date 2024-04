Straszne sceny we Włoszech. Mecz Serie A przerwany

Do strasznych scen doszło podczas meczu Udinese - AS Roma w meczu 32. kolejki Serie A. Spotkanie zostało przerwane po tym, jak na boisko bez kontakty z rywalem upadł Evan Ndicka.

W niedzielę 14 kwietnia odbył się mecz Udinese - AS Roma na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. W 23. minucie Udinese na prowadzenie wyprowadził Roberto Pereyra. Zawodnicy rzymskiego zespołu doprowadzili do wyrównania dopiero w 64. minucie za sprawą bramki zdobytej przez Romelu Lukaku.

Po chwili jednak wszystkie wydarzenia boiskowe zeszły na dalszy plan. Piłkarz Romy Evan Ndicka na niecałe 20 minut przed zakończeniem podstawowego czasu gry położył się na murawie. Na boisku od razu pojawili się ratownicy medyczni. Zawodnik po chwili opuścił murawę na noszach, trzymając się za klatkę piersiową.

W takiej sytuacji sędzia po rozmowie z trenerami obu zespołów zdecydował się przerwać spotkanie. Włoski klub nie wydał jeszcze komunikatu dotyczącego zdrowia piłkarza z Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie wiadomo również, kiedy zostanie dokończone to starcie 32. kolejki włoskiej ekstraklasy.