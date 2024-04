Marina pokazała, jak wygląda Szczęsny po operacji. "Pozdrawiam Andrzeja Gołotę"

- Kochani, jakbyście się zastanawiali jak z Wojtkiem, bo dużo osób pisze. Wojtuś, pokaż się, jak ty wyglądasz. No piękny, Michael Jackson. No wszystko jest dobrze, słuchajcie. Wczoraj miał operację, dzisiaj się regenerujemy. Pojechaliśmy do Como. Godzinkę, półtorej od Turynu i Wojtuś dochodzi do siebie. Piękny będzie taki. Będzie miał nosek Barbie - opisała Marina Łuczenko-Szczęsna na nagraniu.

Szczęsny od razu skomentował słowa małżonki w swoim stylu.

- Pozdrawiam Andrzeja Gołotę - skwitował bramkarz.

Według informacji podanych przez "La Gazzetta dello Sport" Szczęsny od razu przeszedł operację złamanego nosa, by jak najszybciej wrócić na murawę. Polak nie zagra w najbliższym meczu z Cagliari, ale powinien być już gotowy na starcie z AC Milan 28 kwietnia.

Juventus zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Serie A. Do lidera z Mediolanu traci dwadzieścia punktów, do wicelidera - AC Milan sześć.

