Piękny gest polskich szczypiornistek. Wsparcie dla kontuzjowanej koleżanki (ZDJĘCIA)

Podczas jednej z akcji meczu Polska - Kosowo Kochaniak-Sala niefortunnie upadła, uderzając kolanem o parkiet. Zawodniczka opuściła boisko i już na nie wróciła. Badania wykazały najgorszy możliwy scenariusz - uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego w prawej nodze. Dla Polki ta diagnoza oznacza jedno - koniec sezonu i poddanie się operacji.

- Pierwsze dwa dni były dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ musiałam oswoić się z myślą, że czeka mnie dłuższa przerwa. Dostałam jednak ogromne wsparcie od dziewczyn oraz sztabu szkoleniowego i myślę, że ułożyłam już to sobie w głowie. W poniedziałek (15 kwietnia - przyp. red.) czeka mnie zabieg rekonstrukcji uszkodzonego więzadła, który odbędzie się w klinice Rehasport w Poznaniu. Następnie wrócę na dwa tygodnie do Lubina, by po tym okresie przenieść się na trzy miesiące do Poznania, gdzie będę ciężko pracować i robić wszystko by jak najszybciej wrócić do grania - powiedziała Kochaniak-Sala, cytowana przez ZPRP.

Wsparcie dla rozgrywającej nie skończyło się tylko na słowach. Jej koleżanki z reprezentacji wraz z trenerem przeszli do czynów. Przed towarzyskim spotkaniem z reprezentacją Brazylii (wygranym przez Polki 26:22) założyli specjalnie przygotowane koszulki z napisem "Karo, jesteśmy z tobą!". Kochaniak-Sala nie kryła wzruszenia, co widać na zdjęciach.