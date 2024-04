W PlusLidze czas na walkę o trzynaste miejsce na zakończenie sezonu 2023/24. Do walki staną GKS Katowice i KGHM Cuprum Lubin. Kto wygra to spotkanie i obejmie prowadzenie w rywalizacji do dwóch zwycięstw? Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - KGHM Cuprum Lubin na Polsatsport.pl.